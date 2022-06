Paolo Conte si esibirà questa sera, 13 giugno 2022, all’Auditorium Parco della Musica, a Roma. Il cantautore, che si era già esibito ieri con la prima data, ha ringraziato il pubblico presente per l’affetto e l’accoglienza, con un post su Instagram:

Il suo ultimo album in studio risale al 2016, Amazing game. All’interno del disco erano presenti 23 tracce di musica strumentale.

Paolo Conte, Roma, Auditorium Parco della musica, 13 giugno, biglietti

Se la prima data a Roma di Paolo Conte era sold out, in questo secondo appuntamento, sono ancora disponibili biglietti. Si parte dai 69 euro della Tribunetta Alta Med. Balaustra Visibilità Ridotta (stesso prezzo della Tribunetta Alta Mediana Numerata) fino agli 89 euro della Tribuna Mediana Numerata.

Paolo Conte, Roma, Auditorium Parco della musica, come arrivare

Ecco le informazioni per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica a Roma.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.

Paolo Conte, Roma, Auditorium Parco della musica, 13 giugno, scaletta

Aguaplano

Sotto le stelle del jazz

Come di

Alle prese con una verde milonga

Hemingway

Un gelato al limon

Blue Tangos

Messico e nuvole

Dancing

Gioco d’azzardo

Gli impermeabili

Madeleine

Via con me

Max

Diavolo rosso

Le chic et le charme

Via con me