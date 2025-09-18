Paola Iezzi, sapete dove vive? Casa da sogno nel centro di Milano

Una casa da sogno nel cuore di Milano: dove abita la cantante, e giudice di X-Factor, Paola Iezzi.

Nel cuore pulsante di Milano, in una delle aree più eleganti e ricche di storia della città, si trova la residenza di Paola Iezzi, cantante e icona della musica italiana, nota sia per la sua carriera solista sia per il successo ottenuto con il duo formato insieme alla sorella Chiara.

La sua abitazione riflette perfettamente il suo carattere eclettico, unendo elementi di stile contemporaneo a richiami che raccontano la sua vita e le sue passioni.

La dimora milanese di Paola Iezzi: un mix di eleganza e personalità

La casa di Paola Iezzi nel centro di Milano è un vero e proprio scrigno di stile e raffinatezza. Le tonalità neutre dominano gli ambienti principali, con il bianco che caratterizza pareti e porte, creando un’atmosfera luminosa e ariosa. A bilanciare questa sobrietà, complementi d’arredo dai colori vivaci e dettagli sapientemente scelti rendono gli spazi accoglienti e vibranti. Un parquet caldo completa l’insieme, stabilendo un equilibrio perfetto tra elementi classici e moderni.

Ogni dettaglio nella sua abitazione racconta una storia personale: la presenza di numerosi libri riflette una profonda passione per la lettura, mentre le chitarre e i dischi in vinile testimoniano il suo legame indissolubile con la musica. Non mancano inoltre riferimenti alla Svezia, paese in cui Paola ha vissuto diversi anni prima di fare ritorno in Italia, un segno tangibile del suo rapporto affettivo con quel luogo.

Dopo un lungo periodo trascorso all’estero, in particolare a Stoccolma, Paola Iezzi ha deciso di tornare a vivere stabilmente a Milano, scegliendo il quartiere Sempione come sua nuova casa. Questa zona rappresenta per lei un importante legame con il passato, essendo stata teatro della sua infanzia e degli inizi della sua carriera musicale insieme a Chiara.

Il quartiere Sempione, con il suo mix di tradizione e innovazione, è uno degli angoli più suggestivi di Milano. Dominato dall’imponente Arco della Pace e arricchito dal Parco Sempione, questo quartiere combina armonicamente la storia con la vivacità contemporanea. Per Paola, questi luoghi rappresentano una fonte di ispirazione e un rifugio dove poter ritrovare la propria dimensione lontano dai riflettori.

Dal punto di vista immobiliare, la zona è una delle più ambite della città. Il costo medio per l’acquisto si aggira attorno ai 6.870 euro al metro quadro, mentre per l’affitto si parla di circa 24,5 euro al metro quadro. Questi valori in crescita riflettono non solo la qualità delle abitazioni ma anche l’importanza di vivere in un’area così prestigiosa, dove arte, storia e innovazione si mescolano quotidianamente.

Investire in una proprietà in zona Sempione significa scegliere uno stile di vita esclusivo, in una delle aree più iconiche e ricche di fascino di Milano. Per Paola Iezzi, la sua casa non è soltanto un luogo dove vivere, ma un ambiente che racconta la sua storia, i suoi interessi e il suo percorso artistico. La dimora milanese diventa così il riflesso di una personalità che ha saputo coniugare successo e autenticità, radicandosi profondamente nella città che l’ha vista crescere e affermarsi.