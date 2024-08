Il rapper Paky è stato citato a giudizio per diffamazione aggravata ai danni dell’Arma dei Carabinieri. La decisione è arrivata dalla procura di Latina, ad un anno di distanza da quanto accaduto durante l’Explosive Festival, il 24 agosto 2023. Durante il concerto, il rapper aveva incitato il pubblico a saltare, insultando l’Arma dei Carabinieri.

Dopo l’accaduto, il Sim, associazione sindacale dei carabinieri, aveva denunciato il cantante per diffamazione aggravata e la procura di Latina ha stabilità la citazione diretta a giudizio di Paky. Cosa accadrà? Il 18 dicembre prossimo il cantante dovrà difendersi dalle accuse davanti al giudice monocratico del tribunale di Latina.

L’associazione sindacale Carabinieri ha commentato così la decisione della procura di Latina nei confronti del rapper:

Per il Sim Carabinieri è un risultato storico, è la prima volta che viene riconosciuto il diritto di un sindacato militare a tutelare penalmente la reputazione dei carabinieri. Ci auguriamo che questa vicenda possa fungere da deterrente nei confronti di quanti strumentalizzano la propria posizione privilegiata per alimentare il clima di odio e diffidenza nei confronti delle forze dell’ordine

Chi è il rapper Paky

Paky, rapper classe ’99 originario di Secondigliano (Napoli) è cresciuto a Rozzano (Milano). Il suo nome d’arte è il diminutivo del termine lituano “pakartas” (letteralmente “impiccato”), che rispecchia la condizione di conflitto interiore con cui combatte quotidianamente l’artista. Nel febbraio 2019 pubblica il singolo “Tutti i miei fra” esordendo col nome Pakartas, a settembre esce la hit “Rozzi” (platino) prodotta da Kermit che in breve tempo raggiunge un pubblico molto vasto. Seguono le release di singoli di successo come “Boss” (oro), “Non Scherzare” (oro) e la collaborazione con Shiva nei brani “Tuta Black” (oro) e “In Piazza”(oro). A marzo 2020 esce “Sport + muscoli (RMX)”, rivisitazione del brano di Marracash insieme a Luchè e a giugno collabora ad altri due importanti progetti discografici, “Rari” di Tedua con Shiva (oro) e “Ti Levo le collane” di Guè (platino). A febbraio 2021 esce “Tik Tok RMX” di Sfera Ebbasta con Guè e Marracash. A maggio partecipa alla title track di “Djungle” insieme a Marracash e Taxi B, producer album di TY1, mentre a settembre collabora con Lele Blade nel singolo “Extendo” (oro). A gennaio 2022 pubblica per Island Records / Universal Music Italia il singolo “Blauer” (platino) seguito dai brani “Mama I’m a Criminal” e “Storie Tristi” che anticipano l’uscita a marzo del suo primo disco ufficiale “Salvatore” (platino). A giugno lo troviamo in “L’amore e la violenza” di Jake La Furia insieme a 8blevrai, mentre a luglio nel singolo di Luchè “Che stai dicenn” e in “Copacabana” di Rhove. Ha anche partecipato a “Botox”, il progetto monumentale di Night Skinny, nelle tracce “Giorni Contati”, “Prodotto” e “BTX Posse”.