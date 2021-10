PadreMadre è un brano di Cesare Cremonini uscito nel 2003.

Cesare Cremonini, PadreMadre: significato canzone

PadreMadre è una canzone di Cesare Cremonini contenuto nel disco “Bagus” ed estratto come terzo singolo dopo “Gli uomini e le donne sono uguali” e “Vieni a vedere perché”.

Cremonini ha scritto questo pezzo appositamente per i genitori e ammette come sia proprio più semplice esternare certe emozioni o dire determinate sensazioni attraverso le canzoni.

Nonostante l’intensità del pezzo, non riesce ad entrare nella top 20 della classifica italiana, fermandosi alla posizione 21.

Dopo questo brano, da Bagus venne rilasciato “Latin lover”.

PadreMadre, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare PadreMadre in streaming (audio):

PadreMadre, Testo

Padre, occhi gialli e stanchi

Nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi

Madre, gonna lunga ai fianchi

Nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti

Non mi senti o non mi ascolti?

Mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto

Padre e se mi manchi

È perché ho dato più importanza ai miei lamenti

Madre, perché piangi?

Ma non mi hai detto tu, che una lacrima è un segreto?

Ed io ci credo, ma non ti vedo

Mentre grido e canto le mie prime note

Ma se una canzone che stia al posto mio non c’è

Eccola qua, è come se foste con me

Padre, mille anni

E quante bombe sono esplose nei tuoi ricordi

Madre, tra i gioielli

Sono ancora il più prezioso tra i diamanti?

Ma non mi ascolti, non mi senti

Mentre parto sulla nave dei potenti

Ma se una canzone che stia al posto mio non c’è

Eccola qua, è come se foste con me

Ma se una canzone che stia al posto mio non c’è

Eccola qua, è come se foste con me

Padre, occhi gialli e stanchi

Cerca ancora coi tuoi proverbi a illuminarmi

Madre, butta i panni

E prova ancora, se ne hai voglia a coccolarmi

Perché mi manchi

E se son stato così lontano è stato solo per salvarmi

Così lontano è stato solo per salvarmi

Così lontano è stato solo per salvarmi

Ma se una canzone che stia al posto mio non c’è

Eccola qua, è come se foste con me

È come se foste con me

È come se foste con me