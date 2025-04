Ozzy Osbourne si prepara all’addio: “Mi sto allenando per tornare sul palco un’ultima volta”

C’è una attesa enorme per il ritorno sul palco di Ozzy Osbourne che il 5 luglio a Birmingham si esibirà per un ultimo, attesissimo concerto con i Black Sabbath. Nonostante gravi problemi di salute, il Principe delle Tenebre si sta allenando duramente per regalare qualcosa di indimenticabile per il suo addio alla musica.

“Non sono tanto i 76 anni a pesare quanto tutti i problemi di salute che ho avuto e che ho ancora…. Farò finta di non avere niente. Magari la gente farà finta di non vedere come sto….”

È una confidenza che Ozzy Osbourne leggendaria voce del rock prima con i Black Sabbath e poi con una lunghissima e fortunata carriera solista, ha fatto a uno dei suoi fisioterapisti che quotidianamente si prendono cura delle sue precarie condizioni di salute.

Il leggendario frontman nonostante il parere contrario dei medici ha confermato che sarà regolarmente sul palco per un ultimo concerto, l’attesissimo Back To The Beginning, in programma il 5 luglio al Villa Park di Birmingham, la sua città.

Ozzy Osbourne e il cerchio che si chiude

“È il mio modo per chiudere il cerchio” dice Ozzy, mentre racconta di essersi lanciato in un intenso programma di allenamento per affrontare al meglio il palco.

L’evento rappresenta qualcosa di più di un semplice concerto: è la prima volta dal 2005 che la formazione originale dei Black Sabbath – e dunque oltre a Ozzy anche Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward – si riunisce per esibirsi insieme. Un evento che avrebbe dovuto avere luogo diversi anni fa. Ma prima le condizioni di salute di Osbourne e poi il Covid avevano costretto la band a rinviare tutt.

Per gli amanti del rock, si tratta di un momento storico, un simbolico “ritorno alle origini” nella città che ha visto nascere una delle band più influenti di tutti i tempi.

Ozzy Osbourne: un evento unico

A rendere ancora più speciale l’evento è il cast stellare che salirà sul palco accanto a loro: Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, e ancora Anthrax, Alice in Chains e Tool. Una parata di superstar internazionali che hanno riconosciuto l’importanza e l’influenza di Ozzy e che vogliono pagare il loro rispetto e tributo a una leggenda che da anni versa in pessime condizioni.

Non ne ha mai fatto mistero Osbourne… Da anni combatte con una forma molto aggressiva di Parkinson che ha ulteriormente peggiorato le sue condizioni di salute già problematiche anche da qualche eccesso di troppo. Droga, alcol, persino la leptospirosi, contratta – dice la leggenda – di aver addentato un pipistrello morto che gli era stato lanciato da un fan sul palco. Ozzy, attento a qualsiasi colpo di teatro, era convinto fosse di gomma. Era vero… Un episodio che rimane storico… “Sono condannato – disse a Milano in una sosta del suo tour mondiale del 2008 – sulla mia lapide non scriveranno che ho fatto cose buone e meno buone ma che ho addentato un c**** di pipistrello…”

L’ultima volta di Ozzy Osbourne

L’evento è un unicum. Dopo questo concerto la band si scioglierà per sempre. Il ricavato andrà in beneficenza a Cure Parkinson’s e ad alcuni ospedali pediatrici della zona e sarà presentato dall’attore Jason Momoa, mentre la direzione musicale è stata affidata a Tom Morello di Rage Against the Machine e Audioslave.

Ozzy Osbourne, un addio carico di significato

Osbourne non farà un set completo, si parla di tre set di 12-15 minuti l’uno, due dedicati ai Sabbath, uno al suo repertorio solista cui forse aggiungerà una cover con tutti i suoi ospiti, probabilmente come bis conclusivo.

“Mi sto allenando ogni giorno – ha spiegato il rocker a Billy Morrison su SiriusXM – con frequenti sessioni di camminate da tre minuti e pesi. È un allenamento endurance, di resistenza, la prima cosa che perdi quando sei bloccato a letto. Ma io sto tornando. Sto risvegliando il mio corpo e sono convinto che in pochi giorni sarò in grado di estendere i miei sforzi.”

Il riferimento è chiaro: negli ultimi anni Osbourne ha subito numerosi interventi chirurgici alla colonna vertebrale e nel 2020 ha annunciato pubblicamente di essere affetto dal morbo di Parkinson: “Lo so cosa pensa la gente, tre minuti… per voi sono nulla, ma per me è una sfida”.

Un’icona che resiste al tempo

A sostenere Ozzy in questo percorso c’è anche il produttore Andrew Watt, che di recente lo ha definito “un autentico Iron Man, in carne e ossa. Ha cominciato ad allenarsi di nuovo, poco per volta, ma con determinazione. La sua voce è ancora potente come sempre e non ha per nulla risentito della malattia”, ha dichiarato Watt a Howard Stern.

Dopo l’ultima esibizione da solista nel 2018 all’Ozzfest, Ozzy è saluto sul palco solo due volte: ai Commonwealth Games insieme ai Sabbath e per il Kickoff Show del Superbowl 2022. Poi, dopo il ritiro ufficiale annunciato nel 2023 a causa delle pessime condizioni fisiche, la notizia del ritorno sul palco ha scosso la scena musicale mondiale.

L’idea di un concerto d’addio è stata inizialmente proposta dalla moglie Sharon, che non ha mai nascosto il desiderio di vedere il marito chiudere la carriera in grande stile, nella sua Birmingham.

Un evento epocale già sold-out

I biglietti per Back To The Beginning sono andati esauriti in poche ore, segno del forte legame tra Osbourne e il suo pubblico. A completare l’atmosfera da evento epocale, una scaletta che promette sorprese, duetti e momenti di grande emozione. Secondo indiscrezioni, alcuni brani dei Black Sabbath saranno reinterpretati da artisti ospiti, ma Ozzy ci sarà nei momenti chiave, con l’obiettivo di dare l’addio che i fan aspettano da anni. Si calcolano almeno 250mila persone a Birmingham per il 5 luglio, la maggioranza dei quali presenti a titolo di omaggio, nel parco fuori dallo stadio, e senza biglietto.

Ozzy e l’ultima battaglia: “Niente mi farà stare zitto”

“Se c’è una cosa che mi ha insegnato la vita – dice ancora Osbourne – è che finché riesci a respirare, puoi lottare. E anche se il fisico non è più quello degli anni d’oro, la voce resta. Non credo potranno mai farmi stare zitto…”

Accanto a lui a incoraggiarlo la moglie Sharon, star con il cantante della serie TV The Osbournes, e affermata produttrice televisiva, 72 anni. I due sono sposati da 43 anni e stanno assieme da quasi mezzo secolo.Black Sabbath foto d’epoca