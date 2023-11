Parlando delle sue condizioni di salute a Rolling Stone UK, Ozzy Osbourne, a cui è stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 2003, ha rivelato che i medici hanno trovato un tumore in una delle sue vertebre durante una quarta operazione alla schiena dopo una caduta nel 2019. Nel raccontare per la prima volta la sua diagnosi, il cantante ha ammesso:

“Non ho paura di morire, ma non voglio avere un’esistenza lunga, dolorosa e miserabile. Mi piace l’idea che se hai una malattia terminale, puoi andare in un posto in Svizzera e farla guarire rapidamente. Ho visto mio padre morire di cancro”

Poi ha raccontato un episodio avvenuto recentemente:

“Ho detto a Sharon che avevo fumato uno spinello e lei ha detto: “Perché lo fai? Ti ucciderà, cazz0!” Ho risposto: “Per quanto tempo vuoi che viva?!” Nella migliore delle ipotesi, mi restano 10 anni e quando sei più grande, il tempo aumenta di velocità. Io e Sharon abbiamo recentemente festeggiato il nostro 41esimo anniversario di matrimonio, e per me è semplicemente incredibile”

Tutto è precipitato dopo quella caduta nel 2019 che lo ha portato a subire una serie di operazioni e che gli ha cambiato la vita per sempre:

“Mi ha davvero sconvolto. Il secondo intervento è andato drasticamente male e mi ha lasciato praticamente paralizzato. Pensavo che sarei stato pronto a correre dopo la seconda e terza operazione, ma con l’ultima (la quarta, ndr) mi hanno piantato una dannata verga nella spina dorsale. Hanno trovato un tumore in una delle vertebre, quindi hanno dovuto estrarre anche quello. È piuttosto dura, amico, e il mio equilibrio è completamente incasinato”

Ozzy Osbourne ha anche ammesso di provare un ‘dolore costante’, aggiungendo:

“Mi sento come un uomo con una gamba sola in una gara di calci in cul0. L’unica cosa che mi fa andare avanti è fare dischi. Ma non posso farlo per sempre. Devo uscire da questa situazione. Provo ancora un dolore continuo. Faccio del mio meglio per stare lontano dagli antidolorifici”