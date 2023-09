Ozzy Osbourne non ha intenzione alcuna di ritirarsi dalle scene e dal mondo della musica. A rivelarlo è stato lui stesso, in queste ore, specificando di essere intenzionato a pubblicare un altro disco e a tornare in tour. Il cantante ha recentemente dichiarato a Metal Hammer che ha subito il suo “intervento chirurgico finale” e si sta preparando a registrare un nuovo album, l’anno prossimo. con il produttore e chitarrista Andrew Watt, che ha anche prodotto Ordinary Man del 2020 e Patient Number 9 del 2022:

“Mi sto rimettendo in forma. Ho fatto due album abbastanza di recente, ma voglio farne un altro e poi tornare in tour“

Osbourne è stato afflitto da disturbi fisici negli ultimi anni, in particolare un infortunio alla colonna vertebrale nel 2019 che lo ha costretto ad interrompere il tour. Ha subito diverse operazioni negli ultimi anni e all’inizio di questo mese ha affermato che stava per ricevere il suo “intervento chirurgico finale perché non posso più aspettare. Indipendentemente da come andrà a finire dopo domani, è così. Non lo farò più. Non posso.”

Dopo l’intervento chirurgico, Ozzy Osbourne ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute:

Mi sento bene – si stava solo trascinando. Pensavo che sarei tornato in piedi mesi fa, semplicemente non riuscivo ad abituarmi a questa modalità di vita, ho costantemente qualcosa che non va, non riesco ancora a camminare bene, ma non ho più alcun dolore e l’intervento alla colonna vertebrale è andato benissimo”

E proprio in questa occasione ha aggiunto la volontà di mettersi presto all’opera:

“Sto appena iniziando a lavorare [sul nuovo album] adesso, e registreremo nella prima parte del prossimo anno. Voglio prendermi il mio tempo con questo disco”

A febbraio, il cantante aveva annunciato l’idea di chiudere con i concerti dal vivo ma, in queste ore, sembra aver cambiato idea in merito all’esibirsi in tour. Sicuramente, però, le tempistiche non saranno brevi…