Ozzy Osbourne ha annullato il suo tour previsto nel 2023 nel Regno Unito e in Europa. Il cantante ha rilasciato una dichiarazione nelle scorse ore spiegando che i danni alla colonna vertebrale, subiti in un incidente quattro anni fa, gli impediranno di andare in tour.

“Sono onestamente dispiaciuto dal modo in cui tutti voi avete pazientemente conservato i vostri biglietti per tutto questo tempo, ma in buona coscienza, ora mi sono reso conto che non sono fisicamente in grado di fare il mio prossimo tour europeo/britannico, poiché so di non poter affrontare il viaggio richiesto e necessario”

Il 74enne vincitore del Grammy ed ex cantante dei Black Sabbath ha detto che “la mia voce va bene”, ma ha aggiunto che è rimasto fisicamente debole dopo tre operazioni, trattamenti con cellule staminali, terapia fisica e trattamento dell’Hybrid Assistive Limb, che utilizza un esoscheletro robotico per aiutare a migliorare il movimento e l’equilibrio.

Ozzy Osbourne ha poi spiegato:

“Non avrei mai immaginato che i miei giorni in tournée sarebbero finiti in questo modo. Il mio team sta attualmente elaborando idee su dove potrò esibirmi senza dover viaggiare da una città all’altra e da un paese all’altro”

Non è la prima volta che accade e i biglietti erano già stati rimandati da tempo. Il cantante aveva precedentemente annullato le date del tour in Europa e Nord America nel 2019 per via di alcuni problemi di salute, tra cui una “brutta caduta” nella quale ha affermato di essersi ferito alle vertebre del collo.

Il concerto di Ozzy Osbourne in Italia era previsto il 12 maggio 2023 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I prezzi si aggiravano dai 57.50 euro agli 80.50 della Parterre Gold PIT.

Ozzy Osbourne, come ottenere il rimborso dei biglietti

Le richieste di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati, per essere considerate valide, devono essere eseguite entro il 30 aprile 2023 e secondo le procedure riportate alla pagina cliccando qui. Dal sito di Ticketone, viene ricordato che il rimborso dei biglietti avverrà secondo le modalità stabilite dall’Organizzatore dell’Evento.