Oroscopo: tensioni e colpi di scena questo segno rischia grosso

Le previsioni dell’oroscopo dei prossimi giorni rivelano alcuni colpi di scena inaspettati: il movimento di alcuni pianeti influisce in modo negativa sui cieli astrali di alcuni segni che vivranno situazioni decisamente complicate. I segni di fuoco saranno travolti dall’emozioni, mentre quelli di aria saranno divisi e dovranno prendere delle decisioni che potranno avere degli effetti collaterali nelle prossime settimane. Ma cosa succederà? Le sorprese saranno diverse e tutte inaspettate.

La Luna in Venere genera alcuni fraintendimenti, mentre Mercurio in Leone provoca dei disagi emotivi che influenzeranno le scelte di alcuni segni che dovrebbero rallentare e prendere consapevolezza di alcune situazioni. Le previsioni rivelano che Cancro, Scorpione e Pesci si troveranno ad fronteggiare dei sentimenti inattesi che li faranno vivere dei momenti difficili. E’ possibile che dalle stelle non arrivi nessuna risposta sul comportamento da tenere e per questo gli astri invitano a lavorare su se stessi e a trovare le soluzioni più opportune da soli.

Diversamente Ariete, Leone e Sagittario si trovano in una modalità più aggressiva, e si mostrano meno comprensivi e disponibili con il prossimo. Le persone che gli sono vicine potrebbero trovarsi isolate e poco coinvolte dalla quotidianità dei partner, che tenderanno ad isolarsi e a evitare il confronto. Le stelle consigliano maggiore riflessione, anche se per questi segni non sarà facile gestire l’emotività e le proprie reazioni.

Oroscopo, i segni d’aria pronti a superare alcune prove

I segni d’aria come Gemelli, Bilancia e Acquario dovranno superare alcune prove e avranno l’appoggio di Marte, la cui influenza sarà decisiva e importante per intraprendere la strada giusta. Nonostante l’influenza positiva non saranno giorni facili, anzi occorrerà affrontare diversi impegni inaspettati, che alla fine verranno superati brillantemente.

Dopo un anno di lavoro, invece, Toro, Vergine e Capricorno sono costretti a prendere atto di essere travolti da una stanchezza mentale che non può più essere ignorata, per questo gli astri consigliano totale relax. Chi appartiene a questi segni potrebbe trovare l’amore e vivere dei sentimenti importanti, mentre chi è in coppia vivrà delle giornate intense e emozionanti: l’importante è lasciarsi andare.

Le previsioni dell’Oroscopo: amori e passioni per il Leone

Oltre alla precarietà di alcune situazioni i segni di fuoco come il Leone potranno vivere forti passioni e amori inattesi. L’estate per i nativi di questo segno sarà condizionata da situazioni professionali che richiedono delle decisioni immediate, ma anche da incontri importanti che potrebbero dare una svolta alla vita sentimentale.

Occorre solo non avere esitazioni e pregiudizi e lasciarsi andare alle nuove conoscenze, la bella stagione in fondo favorisce da sempre la nascita di nuovi amori. Il consiglio non è chiedersi se e quanto durerà, ma vivere ogni momento in modo totalitario, L’esigenza di controllare tutto, tipica dei Leoni non dovrà precludere la possibilità di farsi travolgere dall’emozioni,