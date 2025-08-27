Oroscopo, settimana di fuoco per questi segni zodiacali: Venere stravolge, ecco cosa cambia

La settimana dal 25 al 31 agosto si apre sotto il segno di una grande energia. Venere entra in Leone e porta con sé un’ondata di entusiasmo, leggerezza e voglia di esprimersi senza filtri. Una posizione che incoraggia il gioco e le relazioni autentiche e lascia spazio al desiderio di mostrarsi per cià che si è, senza paura di critiche o condizionamenti esterni.

L’astro dell’amore e della bellezza stringe forti allenze con Saturno, Nettuno e Urano, che aiutano a consolidare i rapporti e a sperimentare nuove esperienze in un clima di fiducia. Certo, qualche tensione non mancherà (l’opposizione con Plutone potrebbe far emergere tensioni) ma l’invito delle stelle non potrebbe essere più chiaro: non lasciate che la pressione esterna spenga il vostro entusiasmo.

Le previsioni segno per segno

Con Venere in Leone, per l’Ariete la parola d’ordine del periodo è divertimento. Questo transito vi aiuta a liberarvi da freni e rigidità per abbracciare un rapporto più leggero alla vita e ai rapporti. Dall’amore, all’amicizia fino al lavoro siete decisamente pronti a osare.

Per il Toro, dopo un momento di incomprensioni arriva un periodo più disteso. Con Venere in Leone riscoprite il piacere di vivere la casa come un rifugio. Bene investire energie in spazi accoglienti in cui far entrare le persone per voi più importanti.

Agosto è stato frenetico per i Gemelli, ma ora arriva un po’ di respiro. Venere porta un rinnovato desiderio di leggerezza e di legami autentici. Approfittatene per recuperare i rapporti e uscire dalla solita routine.

Le stelle spingono i Cancro e riconquistare leggerezza. Dopo settimane complicate sul piano economico e personale, ora potete finalmente concedervi un piccolo lusso. Premiatevi senza sensi di colpa!

Leone, è il vostro momento. Venere vi regala un’energia contagiosa, che mettere in risalto la vostra autostima e il vostro desiderio di brillare. Dopo aver affrontato un mare di ostacoli e sofferenze ora siete pronti a godervi il frutto del vostro sudore.

Vergine ritrova equilibrio, il Sagittario in cerca di avventure

I Vergine, con l’arrivo della loro stagione, ritrovano un maggior equilibrio. L’invito è quello di fermarvi e prendervi più cura di voi stessi. Non lasciatevi mettere fretta dagli altri, delegate quando potete.

Dopo settimane a dir poco turbolente, per i Bilancia tornano armonia e serenità. Tornerà nuova linfa nei rapporti di amicizia, vi godrete con più leggerezza i rapporti interpersonali. Questo è il momento di uscire, divertirvi e conoscere nuove persone!

Sul fronte professionale ci saranno nuove sfide per gli Scorpione. L’energia non vi manca e allora sfruttatela per fare networking e puntare sulle vostre capacità comunicative. Presentate progetti e fissate incontri, le stelle ora vi favoriscono.

Ritorna il piacere della conoscenza per i Sagittario. Avrete di nuovo sete di avventure intellettuali, di viaggi e di scoperte al di là dei confini italiani. Qualche scontro di idee è probabile, ma non negativo: è un’occasione di aprire ancor di più la vostra mente.

Dopo un agosto intenso, per i Capricorno inizia un mese decisamente più tranquillo. Sul lavoro saprete collaborare con gli altri in modo costruttivo, superando la tendenza a controllare tutto. Cercate di lasciarvi più andare anche nei rapporti sentimentali e di amicizia.

Le relazioni tornano protagoniste per gli Acquario. Vivrete un periodo più sereno con il partner, ritroverete un po’ di romanticismo. Avete dovuto affrontare in passato molte conversazioni difficili, ora è il momento di allentare la pressione.

Per i Pesci, inizia un periodo decisamente positivo. Avete una sola cosa in mente: difendere e proteggere la vostra salute mentale ed emotiva. Qualche timore rimane ma non lasciate che le paure vi condizionino.