Oroscopo, settimana decisamente instabile per questo segno. Un altro gioirà

Oroscopo, alti e bassi per questo segno. Ottime novità per un altro.L’estate è una stagione alquanto pazzerella e anche la Fortuna ama, si sa, compiere qualche scherzetto. Di certo è vero il detto che aiuta gli audaci come il fatto che sia molto volitiva. Fatto sta che ora come c’è un segno che vivrà in

Oroscopo, alti e bassi per questo segno. Ottime novità per un altro.

L’estate è una stagione alquanto pazzerella e anche la Fortuna ama, si sa, compiere qualche scherzetto. Di certo è vero il detto che aiuta gli audaci come il fatto che sia molto volitiva. Fatto sta che ora come c’è un segno che vivrà in questi giorni una situazione molto particolare sotto ogni punto di vista. Non se la passerà male del tutto, questo no, ma ben presto comprenderà che c’è qualcosa che non va nella sua vita.

Per lui sarà un colpo durissimo visto che passionale e istintivo come è ha già preso decisioni importanti, esponendosi pure molto nel campo dei sentimenti. Indubbiamente è una persona di pancia e quando fa e dice qualcosa non pensa mai alle conseguenze. E ciò vale pure per quello che condivide sui Social per dare sfogo al suo narcisismo. Ama essere visto e acclamato ma, alla fine, anche se riceve pure qualche critica va bene lo stesso, memore del detto ” purché se ne parli…”.

Profondamente romantico e sognatore, vive con grande intensità ogni attimo della sue esistenza, temendo però di rivelare troppo il suo essere sensibile e, soprattutto, le sue fragilità. Quando soffre si chiude a riccio e in questo periodo, essendo in preda a momenti di malinconia e a sbalzi d’umore, tipici del suo segno, potrà rischiare concretamente di compromettere nuovi legami , in particolar modo se le persone con le quali si rapporta non sono decisamente empatiche e pazienti.

Oroscopo, chi vive alti e bassi e chi conquisterà il mondo

Ad avere alti e bassi, con giornate di sole e altre lunari, è il Cancro. Nonostante apparentemente le stelle siano dalla sua parte, come, del resto lo sono state fino a pochissimi giorni fa, chi è single rischia, complice la sua insicurezza di fondo, mascherata da finta sfrontatezza, a non riuscire a dichiararsi a chi davvero merita le sue attenzioni mentre chi è in coppia da poco tempo, di scoppiare quando si renderà conto di aver fatto ” il passo più lungo della gamba”.

Per i legami stabili c’è invece bisogno di un momento di pausa o di una piccola vacanza per rilassarsi insieme e dimenticare a casa le incomprensioni. Tutto ciò sarà un vero toccasana anche per il lavoro che a causa della propria situazione sentimentale si era lasciato un po’ troppo in disparte.

A risultare invece più forte che mai, dopo che si sarà reso conto che l’estate la deve sfruttare al massimo per riposare e, nel contempo, ideare nuovi progetti nei dettagli da proporre a settembre a chi di dovere, è l’Ariete. Dovrà solo stare lontano anni luce da segni eccessivamente conquistatori come l’Acquario, che è pronto solo a illuderlo, dai Gemelli le cui doppie facce lo irritano terribilmente e dai Vergini che con la loro pedanteria di questa settimana potranno rovinargli anche le giornate più belle. Solo così riuscirà a brillare nel settore privato, conquistando chi ama o vivendo momenti meravigliosi con lo storico partner e diventare in autunno sempre più competitivo sul lavoro.