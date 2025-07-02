Le Stelle premiano un segno che ne ha passate di tutti i colori i mesi scorsi. Arrivano gioia e serenità. Un altro vivrà una crisi

Oroscopo: questo segno è al top, un altro è in crisi. Scopri la classifica dei segni e le sorprese delle stelle

Mentre la Luna si muove con eleganza verso il segno della Bilancia, il cielo di luglio si tinge progressivamente di sfumature variegate, regalando un mese intenso sotto il profilo emotivo e sentimentale per diversi segni.

Alcuni segni troverano nuova linfa vitale, nuove emozioni e progetti, altri si troverano a fare i conti con piccoli momenti di arresto e riflessione, ma tutti saranno chiamati a un a presa di coscienza. Tra chi brilla e chi arranca, l’oroscopo propone anche stavolta un viaggio tra introspezione, pazienza e nuovi inizi.

Il Sagittario trionfa

In cima alla classifica astrologica si posiziona il Sagittario, che dopo un periodo non esattamente tranquillo (soprattutto dal punto di vista sentimentale) potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il vostro spirito libero torna a brillare dopo settimane di torpore, qualche imprevisto ci sarà ma niente che possa fermarvi.

Anzi, questi imprevisti serviranno da stimolo per prendere in mano situazioni spinose che avevate lasciato in sospeso. L’amore promette momenti intensi, le nuvole si sono finalmente diradate. Anche le amicizie saranno importanti.

Il secondo posto va al Cancro, che sotto la Luna in Bilancia riscopre l’importanza dell’autenticità delle relazioni. C’è bisogno di ascolto reciproco se si è in coppia, ma anche di coraggio nel fare delle scelte che rispecchiano davvero il vostro modo di essere e intendere la vita.

Chiude il podio il Toro, pronto a mettere in pratica le proprie intuizioni. I progetti professionali iniziano e prendere forma, sorpattutto se si lavora in un settore creativo. In amore vi avvicinate con cautela ma con sincerità a ciò che conta davvero.

Quarto posto per la Bilancia, che grazie alla congiunzione lunare riceve un grande regalo: la chiarezza. Non tutti i problemi si sistemeranno in fretta, ma avrete la lucidità di gestire le situazioni nel modo migliore possibile.

I Pesci, al quinto posto, godono di un buon influsso da parte delle Stelle. Siete sempre più determinati, pronti ad agire e motivati. La vostra sensibilità non vi penalizza, anzi vi dà la forza di compiere scelte anche ardite.

Sfide per Vergine, Gemelli, Leone, Capricorno

Vergine e Leone vivranno diverse sfide, ma sapranno affrontarle con molta grinta. La prima deve imparare a concedersi pause senza sensi di colpa, il secondo deve evitare di lascirsi abbattere da rallentamenti imprevisti.

I Gemelli, in ottava posizione, hanno bisogno di riflettere e mettere ordine nella vita di coppia. La comunicazione sarà fondamentale per uscire da questo periodo teso. Per i Capricorno il consiglio è di non trascurare la salute mentale e fisica: siete forti ma non invicibili.

Chiudono la classifica Ariete, Scorpione e Acquario, che non se la passeranno bene nei prossimi giorni, L’Ariete dovrà fare i conti con una certa irrequietezza. Meglio fare un passo indietro oggi che può tradursi in un passo avanti un domani.

Lo Scorpione ha bisogno di silenzio e riprendere i suoi spazi. Fate attenzione all’abuso degli strumenti tecnologici, possono peggiorare uno stato d’ansia di cui già soffrite. L’ultimo segno in classifica è l’Acquario, che ci certo ha vissuto momenti migliori. Tra caldo, stanchezza e tensioni familiari e lavorative vi sentirete piuttosto provati. Il consiglio è di non ignorare la situazione e comunicare apertamente con chi vi sta accanto.