Oroscopo, periodo alla grande per questo segno. Un altro pagherà cara la sua impazienza.Grandi novità in arrivi per questo mese, assai pazzerello, di Luglio. Se da un lato il meteo sta facendo il pazzerello, lo stesso si può dire dell’Oroscopo, soprattutto degli ultimi giorni. Chiaro che i segni più meteoropatici ne risentono di più, soprattutto

Oroscopo, questo segno avrà grandi soddisfazioni sul lavoro, un altro è troppo impaziente: cosa dicono le stelle.

Oroscopo, periodo alla grande per questo segno. Un altro pagherà cara la sua impazienza.

Grandi novità in arrivi per questo mese, assai pazzerello, di Luglio. Se da un lato il meteo sta facendo il pazzerello, lo stesso si può dire dell’Oroscopo, soprattutto degli ultimi giorni. Chiaro che i segni più meteoropatici ne risentono di più, soprattutto se non possiedono ancora una grandissima maturità personale ed emotiva.

Chi invece per indole caratteriale è da sempre capace di combattere con le unghie e con i denti per ciò che vuole e non arrendersi innanzi alle numerose e, in certi casi, assai gravose, porte in faccia prese troverà, dopo aver vissuto nuovamente sulla propria pelle tanti cocente delusioni, la forza e il desiderio di rivalsa.

Parliamo di un segno che sa cadere e soffrire come pochi, in nome della sua grande sensibilità che, però, non deve mai essere fraintesa con la fragilità. Lui infatti è di natura forte ma più vivere momenti di fragilità. Ama le sfide e, soprattutto, vincerle. Non vuole darsi mai per vinto e possiede innumerevoli piani b.

E’ stato molto confuso ultimamente e ha vissuto anche situazioni complicatissime nel privato oltre che dal punto di vista professionale. Adesso però sta per arrivare per lui una nuova e importantissima svolta che sa di rinascita. E lui, da vero gladiatore nell’arena, nonché immenso leader, non se la farà di certo sfuggire.

Oroscopo, questo segno al top, un altro crolla per la sua impazienza

Stiamo parlando dell‘Ariete che ha pensato bene di sfruttare al massimo il mese vigente nonché Agosto non solo per ricaricare le pile dopo mesi tosti soprattutto dal punto di vista psicologico, ma anche per pensare e mettere nero su bianco tanti progetti professionali, alcuni dei quali decisamente molto ambiziosi. A Settembre sul lavoro sarà fortissimo e nessuno sarà in grado di fermarlo.

La stessa cosa non si può dire del Vergine che in questi giorni subirà un vero tracollo. La sua precisione maniacale e il suo vivo desiderio di avere tutto subito lo porteranno a perdere tutto ciò che ha conquistato negli ultimi periodi. Professionalmente parlando, pensando di essere ” arrivato” e indispensabile si è lasciato andare, chiedendo fin troppi permessi. Ha dimenticato in un angolo polveroso la sua razionalità per vivere una storia d’amore che adesso fa acqua da tutte le parti e che lo farò soffrire terribilmente lasciandolo con il classico pugno di mosche in mano. E in nome di questa nuova delusione la concentrazione in ufficio sarà davvero poca. A rischio la sua carriera se non riuscirà a darsi una bella regolata.