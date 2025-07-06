Oroscopo, questi sono i segni che renderanno bollente l’estate

Siamo in piena estate e la voglia di leggerezza, avventura e (perché no) di romanticismo si fa sentire un po’ in tutti. Le giornate si allungano, le serate diventano più calde e nell’aria vibra un’energia più sensuale e libera.

La parola dell’astrologia ha un peso significativo in tutto questo, almeno secondo molti. L’estate 2025 sarà particolarmnete intensa, perlomeno per alcuni segni zodiacali, pronti a vivere passioni che tolgono il fiato.

Il cielo di questa estate si preannuncia vivace. Venere, il pianeta dell’amore, farà tappa in segni molto diversi tra loro (dal romantico Cancro al solare Leone) mentre Marte, simbolo del desiderio, cambierà modalità di azione passando dalla razionale Vergine alla diplomatica Bilancia.

Le coppie astrali da tenere d’occhio questa estate

Alcuni segni saranno veri e propri catalizzatori di passione. L’Ariete, ad esempio, avrà una connessione magnetica con la Bilancia, fatta di scambi brillanti e tensioni erotiche. Ma anche il Capricorno, pur con la sua fama di segno riservato, potrà scandare l’atmosfera, specie con i nati nel segno del Leone.

Per i Toro, l’intesa sarà tutta con i Cancro e i Vergine. Relazioni costruite giorno dopo giorno, fatte di scambi autentici e spontaneità, oltre che piccoli gesti che valgono più di mille parole. I Gemelli invece si divideranno tra un Sagittario che stimola con la distanza e un Leone che infimma con la presenza.

Il Cancro vivrà un’estate emotivamente intensa, tra la dolcezza rassicurante del Toro e la profodnità quasi spirituale dei Pesci. Il Leone brillerà accanto alla Bilancia e ai Gemelli, vivendo flirt intensi ma spesso fugaci.

La Vergine sarà attratta dallo Scorpione, per un mix esplosivo di emozione e razionalità, ma anche con il Toro potrà costruire qualcosa di duraturo. La Bilancia avrà il cuore diviso tra l’Ariete, che accende fuochi improvvisi, e il Capricorno che promette stabilità.

Lo Scorpione farà scintille con i Pesci, e troverà nella Vergine un alleato prezioso. Il Sagittario sarà irresistibile per i Gemelli e l’Acquario. Rapporti dinamici, spesso non convenzionali ma di certo ricchi di stimoli nuovi. Il Capricorno vivrà emozioni inaspettate con l’Ariete, e tenerezza con la Bilancia.

L’Aquario, dal canto suo, troverà una inaspettata armonia con il Sagittario, ma anche un legame profondo con una persona dello stesso segno. I Pesci, sempre in cerca di affinità emotiva, si sentiranno a casa con il Cancro e perderanno la testa per un enigmatico Scorpione.

Insomma, che tu sia single o in coppia il consiglio delle stelle è chiaro: per questa estate lasciati travolgere dalle emozioni, senza far prendere il soppravvento alla razionalità. Ci sono molte emozioni da vivere, che forse dureranno a lungo.