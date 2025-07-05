Oroscopo, non ce n’è per nessuno: è questo il segno del giorno

L’Oroscopo del 5 luglio non ha dubbi, è questo il segno più fortunato della giornata. Un altro, però, affronterà diversi problemi

Il primo sabato di luglio si apre con un cielo carico di movimento e vibrazioni contrastanti. Alcuni segni godranno di un’energia frizzante e propositiva, altri dovranno fare i conti con qualche tensione interiore e qualche ostacolo imprevisto.

Ma come sempre ogni giornata astrologica è un’occasione per conoscersi meglio e trovare il modo di armonizzarsi con il ritmo dell’universo. Ecco quindi, segno per segno, le previsioni per il 5 luglio 2025.

Ariete entusiasta, Leone nelle curve

Per l’Ariete è senza dubbio una giornata di entusiasmo incontenibile. L’energia è alle stelle e il desiderio di vivere nuove sperienze è quasi travolgente. Con la Luna che stimola la voglia di curiosità ed evasione, potresti trovarti a pianificare un viaggio, un’uscita imprevista o semplicemente un’attività diversa dal solito. Socialità, sport e incontri sono i favoriti.

Il cielo oggi ti mette alla prova, caro Toro. Le stelle sono piuttosto esigenti e ti richiedono euqilibrio tra ciò che pensi e ciò che provi. Potrebbero esserci incomprensioni, specialmente in ambito familiare e affettivo. Cerca di evitare discussioni inutili e concederti una pausa, meglio se all’aria aperta.

Lavoro e responsabilità sembrano non voler andare in vacanza per i Gemelli, letteralmente sommersi dagli impegni. La luna ti invita a concentrarti più su ciò che devi fare che su ciò che davvero vorresti. Potresti sentirti un po’ sotto pressione ma riesci a organizzarti bene.

Per te, Cancro, oggi le emozioni sono al centro di tutto. L’amore, la bellezza e l’arte ti ispirano e ti spronano a fare sempre meglio. Potresti sentire il bisogno di esprimerti, di abbandonarti a un sentimento o a uno sogno a lungo tenuto nel cassetto.

Un sabato invece piuttosto turbolento sul piano emotivo per il Leone. Potresti sentirti molto criticato in questo periodo e ciò può portarti a chiuderti in te stesso. Il consiglio è evitare di farsi trasvolgere dai pensieri negativi e trovare del tempo per riflettere e rilassarti anche in solitudine.

Vergine al top, Acquario fuori fase

Giornata da incorniare per la Vergine. Hai davanti un sabato stimolante in cui potresti fare nuovi incontri o ricevere proposte interessanti. Migliora l’intesa sul lavoro, mentre sul lavoro potresti avere idee brillanti e innovative.

Per la Bilancia serve molta cautela. Con la Luna nel settore del denaro e dei beni materiali, e Mercurio che provoca qualche disarmonia, è il caso di evitare spese impulsive o decisioni poco ponderate.

Il sabato inizia con la Luna nel segno per lo Scorpione, sei particolarmente intenso e ricettivo. Le emozioni sono forti ma potrebbero anche giocarti qualche scherzo. Evita scontri e non reagire d’impulso.

La mente del Sagittario non è mai stata più attiva. Sei pieno di idee e progetti da mettere in pratica. Ma oggi potresti avvertire una certa stanchezza fisica che ti invita a rallentare. Ascolta il tuo corpo e concenditi del tempo solo per te.

Weekend brillante per i Capricorno. La giornata si colora di nuovi stimoli, c’è spazio anche per il romanticismo. Sei in splendida forma e riesci a fare emergere il meglio di te in ogni situazione.

Non è invece una giornata semplice per l’Acquario. Potresti sentirti disconnesso dalle tue stesse emozioni. Il rischio è quello di lasciarsi andare alla frustrazione, magari riversandola su chi ti sta vicino. La giornata può migliorare se scegli di viverla con più leggerezza.

Per i Pesci, un cielo favorevole accompagna questo sabato. Non ti mancano energia, creatività e vitalità. Ogni momento è ottimo per affrontare conversazioni importanti e lanciarti in nuove iniziative. Approfitta di queste vibes positive.