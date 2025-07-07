Oroscopo metà luglio: brutte notizie per questo segno

L’oroscopo di metà luglio porta riflessione, cambiamenti e un segno in particolare dovrà stringere i denti più degli altri.

Luglio è partito con un’energia diversa dal solito. L’ingresso di Venere in Gemelli ha alleggerito un po’ l’aria, portando freschezza nei rapporti e voglia di comunicare, soprattutto per i segni d’Aria e per il Cancro, che ne beneficia direttamente.

Infatti, i nati sotto il segno del Cancro si stanno trovando al centro di un periodo positivo, complice anche un cielo che regala supporto emotivo e piccoli colpi di fortuna. Però, non tutto fila liscio. La Luna Piena in Capricorno del 10 luglio ha segnato un punto di svolta per molti, un momento in cui la realtà si è fatta più concreta, obbligando tutti a fare i conti con ciò che non funziona più.

A luglio questo segno dovrà fare attenzione

Il vero scossone, però, arriva da metà mese. Mercurio, il pianeta della comunicazione e della lucidità mentale, inizia il suo moto retrogrado. E questo cambia le carte in tavola. C’è bisogno di riflettere, fermarsi un attimo, rivedere decisioni e soprattutto evitare scelte affrettate. Gli effetti si sentiranno in modo diverso da segno a segno, ma in generale è un periodo che invita a guardarsi dentro e a non dare nulla per scontato, nemmeno le certezze che sembravano scolpite nella roccia.

Per l’Ariete, la prima parte di luglio sarà un po’ confusa, ma da metà mese qualcosa inizia a muoversi, soprattutto sul piano professionale. Però attenzione alle parole, perché Mercurio retrogrado non perdona le leggerezze. Il Toro invece può tirare un sospiro di sollievo: dopo settimane in salita, ora si intravedono spiragli positivi, soprattutto nei rapporti personali. I Gemelli stanno vivendo un periodo elettrico, pieni di idee e stimoli, ma rischiano di strafare. Serve equilibrio, soprattutto in amore.

Il Cancro, come detto, è tra i favoriti di questo luglio: Venere sorride e il Sole inizia a portare energia nuova. Per il Leone, invece, la situazione è più complicata. È proprio questo il segno che secondo le stelle dovrà affrontare la fase più faticosa. Le energie sono basse, le tensioni alte, e il rischio di incomprensioni è dietro l’angolo. Insomma, meglio restare calmi e aspettare che passi la burrasca.

Per la Vergine, luglio è un mese di bilanci. Si avvicina un cambio di rotta, ma prima bisogna fare pulizia. La Bilancia vive un buon momento sul fronte delle relazioni, però in ambito lavorativo serve pazienza. Lo Scorpione è in una fase di trasformazione profonda: qualcosa finisce, qualcos’altro si prepara a cominciare. Il Sagittario deve fare i conti con la realtà, specie sul piano finanziario, mentre il Capricorno, dopo la Luna Piena, sente il bisogno di staccare e ritrovare se stesso.

Acquario e Pesci si dividono il palcoscenico emotivo: il primo ha bisogno di concretezza, il secondo di chiarezza nei sentimenti. E per entrambi, la seconda metà del mese porterà risposte importanti, ma solo a chi saprà ascoltarsi davvero.

In definitiva, questo oroscopo di metà luglio non è da prendere alla leggera. Il cielo chiede attenzione, introspezione e un po’ di pazienza. Per qualcuno sarà un mese di conferme, per altri di scelte difficili. Ma alla fine, come sempre, dipenderà da come si sceglie di attraversarlo.