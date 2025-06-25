Oroscopo, Leone predisposto è disponibile, cancro esigente. Un segno dovrà risolvere alcuni disguidi

Il cielo, nei giorni fino a domenica 29 giugno, si presenta dinamico e ricco di suggestioni per molto segni zodiacali. La Luna ha fatto il suo ingresso in Gemelli, portando con sé una ventata di leggerezza mentale e comunicativa, mentre il Sole splende nel segno del Cancro, cuore pulsante dell’estate.

A movimentare ulteriormente l’atmosfera ci pensano Giove e Mercurio, anch’essi nel segno del Cancro, che accentuano sensibilità e desiderio di vicinanza emotiva. Intanto, Venere e Uranio continuano il loro transito in Toro, alimentando il bisogno di stabilità affettiva in molti segni ma con una punta di desiderio di un cambiamento improvviso. Ma andiam a vedere più da vicino quali sono le previsioni per il resto della settimana, segno per segno.

Le previsioni fino al 29 giugno: grandi emozioni per alcuni segni

In questi giorni per l’Ariete è difficile da governare l’impulso di dire e fare tutto e subito. Ricorda però che non tutti viaggiano alla tua stessa velocità. Prova a dosare le parole e i gesti, soprattutto se ci sono situazioni difficili da affrontare.

Il Leone si sente invece al centro della scena, e non è un caso. La tua energia è magnetica, ma occhio a non lasciarti travolgere dall’entusiasmo. Ascolta chi ti sta accanto e non fare sempre di testa tua. Potresti scoprre valide alternative a quello che hai in mente.

Indomabile un rinnovato spirito di avventura per il Sagittario. Ti senti particolarmente lucido in questo periodo e ciò ti porta a voler sistemare quostioni troppo a lungo rimaste aperte. Di certo è il periodo giusto per mettere in tavola discussioni importanti e risolvere con diplomazia vecchie tensioni.

Una settimana abbastanza serena per il Toro, anche se dentro di te senti agitarsi il desiderio di qualche piccolo cambiamento nella tua vita. Non importa che sia una nuova sfida o un’occasione nuova da cogliere. Gli astri ti invitano ad accogliere il nuovo con fiducia.

La Vergine, dal canto suo, non è mai stata più organizzata. Non tutti possono (o vogliono) starti dietro. Impara però a tollerare gli errori e non pretendere troppo dagli altri. Anche nei fallimenti ci sono cose da imparare.

Periodo denso di impegni per il Capricorno, che rischia di perdere di vista ciò che conta davvero. Evita di rimandare quel che puoi risolvere ora e ignora le critiche fine a loro stesse. Mantenere la calma è il tuo superpotere.

Periodo d’oro per Gemelli e Cancro

I Gemelli hanno la Luna nel segno e la loro mente vola. Attenzione però, troppe idee tutte insieme possono disorientare. Sei sommerso dagli impegni ma potresti ricevere una bella notizia o una sorpresa in grado di darti maggiore serenità.

Per la Bilancia nasce l’urgenza di riscoprire la bellezza, anche nelle piccole cose. Prenditi un momento per fare chiarezza, poniti le giuste domande e scopri cosa è davvero importante per te in questo momento.

Periodo florido e vivace per l’Aquario. Sei una fase creativa ma non rinunci alla connessione con la realtà. L’amore potrebbe bussare alla tua porta ma attenzione all’impulsività. La tua sensibilità è amplificata, Cancro, ma non è il momento di chiuderti. Palare di ciò che ti turba sarà liberatorio e ti aiuterà a far pace con certe tensioni. Emozioni intense e positive colorano la giornata.

Per lo Scorpione urge fare chiarezza, dentro e fuori. Evita di diffidare a priori: non tutto è come sembra, ma neanche ogni ostacolo è reale. Se hai pazienza riuscirai a far emergere la tua verità e a ritrovare i tuoi spazi.

I Pesci stanno iniziando a sentire un po’ di nostalgia, ma anche una certa intuizione. Seguila, difficilmente sbaglierai strada. I tuoi sogni oggi sono bussola. Lascia andare ciò che ti pesa e apriti alle novità.