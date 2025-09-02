Home Notizie Oroscopo, il destino dei segni zodiacali a settembre 2025: ecco chi vince e chi deve stare attento

Oroscopo, il destino dei segni zodiacali a settembre 2025: ecco chi vince e chi deve stare attento

Cosa prevedono le stelle per il mese di settembre? Ecco tutti i dettagli, segno per segno

di Ilaria Losapio
Oroscopo, il destino dei segni zodiacali a settembre 2025: ecco chi vince e chi deve stare attento
2 Settembre 2025 06:00

Con settembre appena cominciato, la domanda è una sola: cosa riserveranno gli astri per il nuovo mese? Dopo un’estate fatta di sorprese e cambiamenti, perlomeno per la maggior parte dei segni, il cielo astrologico promette un autunno fatto ricco di spunti e trasformazioni.

Energia, lavoro, nuove idee, nuove opportunità. Ogni segno vivrà sfide diverse, con alcuni momenti da gestire con cautela e altri da cogliere al volo. Ma andiamo con ordine e vediamo le previsioni segno per segno.

L’oroscopo di settembre segno per segno

Per l’Ariete, settembre parte con un’energia tutta nuova. Avete voglia di cambiare, rinnovarvi, lanciare nuove idee. Attenzione però a non lasciarvi sopraffare dagli impegni, il rischio di dispersione è dietro l’angolo. In amore siete passionali e pronti a mettervi in gioco.

Il Toro affronta settembre con uno spirito pragmatico. Di certo è il mese perfetto per consolidare ciò che avete costruito e per godervi i risultati quotidiani, anche se modesti. In amore le prime settimane del mese potrebbero portare incomprensioni, ma state tranquilli: tutto si risolverà senza lasciare strascichi.

Per i Gemelli aettembe è un mese vivace, quasi elettrico. Nuove idee vi stimoleranno e vi spingeranno a fare scelte a lungo rimandate. In amore sarete coinvolgenti e comunicativi, pronti a vivere forti emozioni e a rafforzare i legami già esistenti.

Settembre porta ai Cancro giornate molto intense, segnate da tanta energia ma anche stanchezza. Nei rapporti personali potrebbero nascere tensioni, soprattutto se non riuscite a gestire con abilità la sfera privata e quella lavorativa. Ricordate l’importanza del dialogo.

Per i Leone settembre è un mese di transizione. Avete bisogno di rallentare, di curare in modo più minuzioso i vostri progetti senza fretta. La vita sentimentale sarà intensa nella prima parte del mese, ma potrebbero nascere tensioni verso le ultime settimane.

oroscopo settembre
Il Leone vivrà un mese molto intenso – soundsblog.it

La Vergine ritrova il benessere e la tranquillità mentale. Settembre vi permette di organizzare meglio la quotidianità e portare a termine i vostri progetti. In amore potreste aver bisogno di maggiore chiarezza, ma con il tempo la serenità tornerà anche in quest’ambito.

Bilancia in trasformazione, Capricorno messo alla prova

Per i Bilancia settembre è un mese di svolte interiori. Avrete bisogno di ridefinire obiettivi, specialmente nelle relazioni. In amore si aprono nuove possibilità e connessioni autentiche. A livello professionale sarete comunicativi e brillanti.

Il cielo invita lo Scorpione a liberarsi di ciò che non serve più. In amore vivrete fasi altalenanti, giornate positive e altre più negative, nella seconda metà del mese torna anche la passione nei rapporti.

Settembre parte con qualche sfida per i Sagittario, ma presto vi accorgerete che si tratta di occasioni per crescere. Nei rapporti più stretti serviranno maggiore equilibrio e responsabilità.

Il Capricorno vivrà in mese complesso in cui sarà indispensabile la lucidità. Alcune dinamiche personali e professionali vanno affrontate di petto, senza più rimandare. In amore siete sempre affettuosi, ma i malintesi non mancheranno.

Per l’Acquario settembre è il mese della rinascita. Via le vecchie abitudini, largo a nuove intuizioni e opportunità. In amore i chiarimenti vi aiuteranno a rinsaldare il rapporto.

I Pesci vivranno un settembre che richiederà equilibrio tra fantasia e concretezza. Nei rapporti intimi potrebbero emergere tensioni, ma la seconda parte del mese porta più energia e soddisfazione.

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