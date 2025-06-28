Oroscopo, giornata al Top solo per questi tre segni

La giornata di sabato 28 giugno si preannuncia vivace e ricca di sfumatore astrologiche, con l’elemento Fuoco che domina la scena celeste, portando energia, passione e movimento. I segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) sono letteralmente in estasi. Sembra che tutto stia andando al posto giusto, dopo un periodo a dir poco difficile.

Ma anche per gli altri segni lo scenario non è affatto statico, ci sono grandi novità all’orizzonte per alcuni, mentre altri dovranno cercare di concentrarsi di più su loro stessi. Ma vediamo più nel dettaglio cosa dice l’Oroscopo di oggi 28 giugno.

Dall’Ariete ai Pesci, cosa prevede l’Oroscopo del 28 giugno

Giornata a dir poco radiosa per chi è nato sotto il segno dell’Ariete. La Luna ti regala entusiasmo e slancio emotivo mentre il favore di Mercurio e Saturno rende tutto più solido e promettente. Non perdere tempo e buttati nelle nuove esperienze, in questo periodo è davvero difficile per te sbagliare.

La fatica si fa sentire per il Toro, che ha vissuto un mese di giugno a dir poco movimentato. La Luna in Leone potrebbe rendere i nati nei segno più irritabili del solito, ma non è il caso di farsi travolgere. I pianeti invitano alla calma, meglio riordinare le idee e preparare il terreno per i giorni a venire.

Sarà un sabato molto stimolante sotto tanti punti di vista per i Gemelli. Ti senti incredibilmente stimolato, hai la capacità di coinvolgere chi ti sta intorno con i tuoi progetti. Si prospetta una possibilità allettante in ambito finanziario e il consiglio è di non esitare: coglila al volo!

I nati sotto il segno del Cancro hanno energia da vendere in questo periodo. Grazie al sostegno lunare puoi ottenere ciò che vuoi tirando fuori una grande determinazione. In amore arriva il momento della chiarezza: tu e il tuo partner potreste essere davvero pronti per costruire qualcosa di solido e duraturo.

Il Leone fortunato, confusione per l’Acquario

Tutto sorride al Leone. Non solo ti senti energico e proattivo, ma anche molto ispirato. Finalmente puoi dedicarti ai tuoi sogni e anche in amore i battiti si fanno più intensi.

Dopo un periodo di estrema stanchezza, si comincia a intravedere un po’ di luce per la Vergine. Saturno e Nettuno ti aiutano a ritrovare equilibrio mentale e anche il sonno migliora. Con qualche pensiero in meno tutto sembra più facile.

Ottime vibrazioni per la Bilancia. La Luna in Leone facilita nuove connessioni e occasioni anche al di fuori della tua cerchia. Professione e sentimenti viaggiano di pari passo ma tutto sembra in procinto di sistemarsi per il meglio.

Il sabato inizia con qualche contrattempo per lo Scorpione. La Luna in Leone crea tensioni e possibili ritardi nei piani. Ma niente panico, è solo il segnale che devi fermarti un attimo.

Un ottimo sabato all’insegna della leggerezza per il Sagittario. Anche se non puoi partire per una meta lontana, la mente viaggia libera. Ritrovi un po’ di pace dopo mesi intensi e forse prenderai decisioni importanti anche in amore.

Il Capricorno recupera finalemnte energia. Si apre per i nati nel segno un periodo decisamente più rilassato, approfittane per venire a capo di situazioni spinose che hai lasciato in sospeso per molto tempo.

La confusione è dietro l’angolo per l’Acquario, in questo periodo rischi di fare molti passi falsi dettati soprattutto dall’impulsività. Meglio rimandare le decisioni importanti. I Pesci devono invece fare un po’ di chiarezza nelle loro vite. Devi decidere cosa vuoi davvero e cosa vorresti (e dovresti) lasciarti alle spalle.