Oroscopo di luglio: questo segno accoglie Venere. Non sarà più come prima

L’oroscopo di Luglio è ricco di novità soprattutto in amore: uno segno accoglie Venere nel suo universo e niente sarà più come prima.

La magia dell’Estate entra nel vivo: Luglio è il mese più vivace del bella stagione, dove anche le stelle trovano una loro posizione strategica. Il periodo in corso sarà caratterizzato dall’entrate di Venere nel cielo astrale, un ingresso che influirà sulle scelte e il destino di diversi segni. Del resto Venere nell’astrologia ha un ruolo predominante e attira l’attenzione degli addetti ai lavori, che non mancano di attenzionare la sua posizione e i vari ascendenti che origina.

A seconda del suo modo di transitare e della posizione che assume influenza anche il modo di rapportarsi nel rapporto di coppia e spesso condizione in modo positivo, e occasionalmente anche in quello negativo il modo di amare. Luglio 2025 non è da meno e non può sottrarsi all’influenza di Venere che a Luglio 2025 entra in un segno e ci resterà per circa 30 giorni. Il segno è tra quelli più volubili, spesso considerato doppio e lunatico, ma anche tra i più affettuosi e predisposti all’altro.

In questi giorni Venere entra in Gemelli e abbandona il segno del Toro. Un transito che rivelerà diversi cambiamenti visto che i Gemelli sono governati dal vivace Mercurio: il connubio tra i due pianeti crea un rapporto tra testa e cuore che rende i rapporti più divertenti e coinvolgenti. La comunicazione diventa infatti parte primaria di diverse relazioni e le rende decisamente più appassionante. Insomma è tempo di dire addio ai rapporti pressanti e a tratti anche polemici, è il momento di godersi le giornate appieno, di stare insieme con leggerezza e farsi travolgere dalla bellezza quotidiana dell’estate. E alcuni segni non potranno resistere all’influenza positiva di Venere, che troverà dalla sua parte anche Mercurio.

Venera entra in Gemelli: come influenza tutti i segni dell’oroscopo

L’entrata di Venere in Gemelli ha influenza tendenzialmente positiva su tutti i segni dell’oroscopo. I Segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) solitamente stabili e sempre alla ricerca di punti fermi potrebbero trovarsi disorientati e poco affini al contesto leggero. Eppure molti di loro potrebbe essere il momento giusto per godersi il relax e le vacanze senza farsi coinvolgere troppo. E’ anche l’occasione giusta per farsi conoscere meglio.

I segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) invece godranno di questo transito. Per loro è un momento magico di pure divertimento, ma anche di coinvolgimento. E’ tempo di fare nuovi viaggi e conoscere persone stimolanti e interessanti e in tutto questo contesto Venere in Gemelli trova la sua posizione ideale. Molti single potranno inoltre vivere un amore appassionante. C’è chi poi potrà realizzare alcuni progetti ambizioni: le stelle sono dalla parte dei creativi.

Infine i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) non sempre hanno un modo di comunicare estroverso e palese, spesso si rifugiano in storie romantiche, ma molto riservate. Venere in Gemelli è sicuramente dalla loro parte perché favorirà l’incontro, la comunicazione e lo scambio di idee. Non è tuttavia escluso che il transito del pianeta possa creare dei disguidi anche se stimolerà i nati sotto questi segni ad essere più espliciti e chiari, e a mostrarsi più aperti al dialogo.