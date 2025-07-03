Oroscopo di luglio, le previsioni: per questo segno niente sarà più come prima. Per un altro ci sarà chiarezza in amore

Il cielo di luglio si apre con un cambiamento epocale: Uranio lascia il Toro dopo anni di transiti intensi e approda nei Gemelli, segnando una svolta energetica per ogni segno zodiacale.

Una ventata di novità investe il lavoro e le relazioni personali mentre l’estate entra ufficialmente nel vivo. Ecco allora, segno per segno, cosa aspettarsi nel mese più caldo (e imprevedibile) dell’anno.

Oroscopo di luglio, Ariete invitato a rallentare, cambia tutto per i Gemelli

L’Ariete ora più che mai è chiamato a mettere da parte (momentaneamente) le ambizioni personali e rallentare. Urge prendersi più cura di sé stessi, dopo un periodo molto confusionario. Una scelta apparentemente secondaria potrebbe spalancare le porte su un percorso nuovo e ricco di opportunità, ma dovete arrivarci preparati.

La spinta a muoversi si fa più forte nei Toro, ma sarà il cuore ad avere la meglio. L’amore si tinge di gesti quotidiani, semplici ma potenti. Le parole non servono, basta guardarsi per capire i reali bisogni del partner. La mente, solitamente galoppante, si è presa una pausa estiva ed è bene godersi questo momento un po’ più spensierato.

Con Uranio nel segno, per i Gemelli inizia una fase ricca di colpi di scena. Nuove connessioni e incontri imprevisti arricchiranno l’estate, impedendovi di impigrirvi. Ci saranno anche delle prove da superare, ma niente potrà mettervi i bastoni tra le ruote.

Anche il Cancro vivrà un momento molto positivo, complice l’influsso di Giove. Ottimismo e coraggio non mancano, si abbandonano i vecchi pesi e ci si apre a un futuro più roseo e pieno di speranze.

La prima fase del mese, per i Leone, sarà interessata da un momento di introspezione e ricerca di chiarezza. Dal 23 luglio in poi l’energia cambia: i nati sotto questo segno toneranno sul loro 8amatissimo) palcoscenico e la loro autenticità farà la differenza anche in amore.

Vergine lucida, nuove emozioni per lo Scorpione

I nati sotto il segno della Vergine non sono mai stati più lucidi e consapevoli. Finalmente è arrivato il momento di dire ‘no’ senza sensi di colpa e di ricercare il vero benessere interiore. Il fascino aumenta proprio perché si rifiutano compromessi.

Arriva la tregua tanto sospirata per i Bilancia. Luglio offre ai nati nel segno un po’ di respiro, calma e leggerezza, da sfruttare ogni giorno. I legami si fanno più veri e si impara a godersi di più il presente. Il segreto è lasciare andare la ricerca della perfezione a ogni costo.

Luglio porta emozioni intense ai nati sotto il segno dello Scorpione. Da una rinnovata profondità nascerà una maggiore consapevolezza di voi stessi. Lasciate andare ciò che non vi serve più e preparatevi a una rinascita interiore.

L’estate spinge in direzioni opposte il Sagittario. Da una parte c’è voglia di fare e mettersi in gioco, dall’latra si vorrebbe solo stare un po’ in pace, isolati da tutti. Meglio prendersi il giusto tempo per decidere cosa fare del proprio futuro.

Vento di cambiamento per i Capricorno, è il momento di aprirsi e lasciare andare il passato. Nuove possibilità arrivano sempre quando si smettere di guardare la propria vita da uno specchietto retrovisore.

Tanti dubbi e incertezze per gli Acquario, che hanno però una marcia in più: la capacità di reinventarsi. Meglio approfittare delle sfide per riconoscere le proprie abilitò e sfruttarle a dovere!

Per i Pesci, luglio è sinonimo di rifugio. Si ha bisogno di silenzio e introspezione, lontano dal frastuono. In questo spazio rassicurante si troveranno nuove ispirazioni.