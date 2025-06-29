Oroscopo di luglio: cambia tutto per questi segni. Viaggio importante in arrivo e amore all’orizzonte

Luglio è arrivato con la sua energia incandescente e con lui un cielo astrologico che promette colpi di scena, flirt rovente anche qualche momento di riflessione per chi preferisce tenere i piedi più per terra che per aria.

Se l’estate è il palcoscenico perfetto per lasciarsi andare, si può dire che il Leone sarà la star assoluta di questo mese. Ma non tutti i segni saranno pronti a tenere il passo. Mentre alcuni vivono momenti d’oro, altri rallentano come se le stelle avessero previsto per loro una sorta di pausa.

Il Leone accende luglio

Carisma, voglia di emergere, il Leone non ne fa una sbagliata in questo periodo. I nati sotto questo segno vivono un periodo di autentico splendore. Il Sole, un loro alleato naturale, amplifica fascino e ambizione rendendoli praticamente irresistibili.

Questo è certamente il momento ideale per lanciarsi in nuovi progetti e ravvivare l’amore con la passione, che negli ultimi tempi non era al massimo. Ariete, Gemelli e Sagittario si rivelano partner ideali per incendiare le notti estive.

Chi corre e chi rallenta

In seconda fila, ma comunque in gran forma, troviamo diversi segni: Ariete, Gemelli, Bilancia, Sagittario e Acquario. Anche questi potranno contare su un mix vincente di passione, nuove opportunità e voglia di mettersi in gioco sia in amore che nella carriera.

I Gemelli in particolare si muovono tra ritorni di fiamma e nuovi flirt mentre l’Ariete riscopre l’intesa con il partner dopo mesi complessi. Altalenanti ma promettenti Toro, Cancro, Scorpione e Capricorno. Per loro il mese sarà un saliscendi emotivo e professionale.

Qualche nube sul fronte relazionale ma anche la possibilità di reinventarsi, specie se si saprà lasciare andare ciò che evidentemente non funziona più. Il consiglio è tagliare il superfluo, anche se fa paura.

I segni in difficoltà

Non per tutti però le energie saranno al top. Vergine e Pesci vivranno un periodo di riflessione, in cui saranno costretti a fare un passo indietro e rivedere alcune scelte prese in passato. Non mancano gli scossoni interiori e per entrambi i segni il rischio è chiudersi in sé stessi.

La Vergine, sempre troppo impegnata a tenere tutto sotto controllo, rischia di soffocare le esigenze del cuore. I Pesci, immersi in un oceano di emozioni, devono ritrovare la giusta rotta. Ma non è tempo sprecato: questo momento di doverosa riflessione porterà i suoi frutti in agosto. Serve perciò mantenere la calma e riscoprire, pian piano, le proprie esigenze e i propri desideri a lungo “schiacciati”.