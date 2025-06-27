Oroscopo di inizio luglio, amore per un segno: un altro dovrà fare una scelta

Una settimana difficile per molti segni, quella che aprirà luglio. Tanti saranno chiamati a mostrare tempra e resilienza

Con l’arrivo dell’estate astronomica e l’atmosfera rarefatta tipica delle giornate più lunghe dell’anno, anche gli astri sembrano voler dettare il ritmo delle emozioni. La settimana che apre il mese di luglio movimentato per molti segni zodiacali.

Da lunedì 30 giugno a domenica 6 luglio 2025 il cielo promette soddisfazioni e svolte importanti per chi saprà mettersi in gioco, mentre altri dovranno fare i conti con imprevisti e tensioni interiori. Le stelle sembrano infatti intenzionate a mettere alla prova molto segni, quel che sembra certo è che a rivedere il sereno dopo un periodo piuttosto cupo è il segno dello Scorpione.

Oroscopo di inizio luglio: il segno più fortunato (e quello meno)

Lo Scorpione questa settimana si trasforma nel vero protagonista di tutto lo zodiaco. Forte, lucido, motivato, riuscirà a sfruttare ogni occasione grazie a una determinazione fuori dal comune che era rimasta sopita nei mesi scorsi.

Sia sul lavoro che dal punto di vista sentimentale le cose sembrano prendere fin dai primi giorni di luglio una piega positiva e, forse, si riusciranno a portare a casa tante soddisfazioni se si proseguirà con quest’onda di frenesia e dinamicità.

Subito dietro, in seconda posizione, troviamo la Vergine, che si distingue per la sua innata capacità di pianificare e tenere sotto controllo anche le situazioni più complesse. L’energia è costante e il supporto delle persone sarà un’arma in più. Attenzione però a non cadere nella trappola del perfezionismo.

Il podio si chiude con l’Ariete, che apre un luglio a dir poco dinamico. La voglia di fare e di mettersi alla prova è fortissima. Occorre però tenere a bada l’impulsività, che rischia di far saltare i piani escogitati nel corso di diversi mesi.

Bene anche Capricorno e Toro, rispettivamene in quarta e quinta posizione. Il primo raccoglie i frutti degli sforzi fatti in passato, mentre il secondo ritrova stabilità e fiducia soprattutto grazie a nuove opportunità professionali e rapporti familiari più distesi.

A metà classifica, al sesto, settimo e ottavo posto, troviamo Bilancia, Acquario e Cancro. Sarà una settimana di assestamento per questi segni. Non è il momento di osare ma di agire con lungimiranza, in caso di dubbi è sempre meglio rallentare e vedere le cose in prospettiva.

Più turbolenta la sutuazione per Leone, Pesci e Gemelli, rispettivamente in nona, decima e undicesima posizione. Per questi segni questo periodo sarà dominato da incertezze, tensioni e qualche passo falso specialmente in ambito relazionale e cominicativo. Servirà tanta pazienza e capacità di introspezione.

Chiude la classifica il Sagittario, che in questa settimana dovrà armarsi di tanta pazienza e resilienza dopo un mese, quello di giugno, che l’ha messo a dura prova. Si tratta per di un momento passeggero. Affrontarlo con consapevolezza è il primo passo per uscirne più forti e temprati.