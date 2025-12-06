Oroscopo dell’amore: i segni che saranno travolti dalla passione nel week-end. In bilico alcune coppie

Oroscopo dell’amore, nuove coppie e altre che si sfasciano. La rivoluzione nel mondo dei sentimenti è alle porte.Venere e la Dea Bendata si sono unite per fare altri nuovi scherzetti agli innamorati o a chi è da troppo tempo single e sogna anche solo una semplice avventura. Difatti per alcuni segni dello Zodiaco è in

Oroscopo dell’amore, nuove coppie e altre che si sfasciano. La rivoluzione nel mondo dei sentimenti è alle porte.

Venere e la Dea Bendata si sono unite per fare altri nuovi scherzetti agli innamorati o a chi è da troppo tempo single e sogna anche solo una semplice avventura. Difatti per alcuni segni dello Zodiaco è in arrivo per il week end una ventata di passione che non potrà lasciarli indifferenti e che, in taluni casi, li porterà a prendere decisioni alquanto repentine.

Cupido scoccherà le sue frecce e resistergli sarà praticamente impossibile anche per chi cerca di puntare maggiormente alla razionalità dopo tante e cocenti delusioni prese in amore. E, in effetti, è proprio la paura di fallire ancora una volta, cadendo nella trappola delle illusioni, che solitamente frena alcuni segni zodiacali a lasciarsi andare anche se hanno, in realtà, un grandissimo bisogno di amare e, nel contempo, di essere amati.

E quando ciò diventa urgenza c’è chi se ne approfitta. Parliamo di segni come la Vergine che con le parole ci sa fare e che, soprattutto, in nome della sua lucidità di stampo machiavellico sa prendere in mano anche le redini di situazioni molto complicate, vivendole come autentiche sfide che, ovviamente vuole vincere. A tarpargli le ali è però la sua eccessiva pedanteria, che può sfociare in invadenza.

Oroscopo dell’amore, week end di passione per alcuni segni

Un segno del genere, sebbene sulla carta, pare che possa andare d’amore e d’accordo con quello più sensibile dello Zodiaco, ovvero il Cancro, alla lunga, il loro idillio si può trasformare in un nulla di fatto. La effimera pazienza dei Vergini metterà a dura prova l’eccessiva fragilità dei Cancerini che tenderanno, sentendosi profondamente feriti, a chiudersi a riccio e a voler anche, nelle situazioni più toste, chiudere le loro relazioni anche se, fino a pochi giorni fa, viste come molto importanti.

Il Cancro troverà la passione con un segno molto forte dal punto di vista psicologico come l’Ariete. Tra di loro saranno scintille ma se vorranno far diventare la storia di un week end qualcosa di più duraturo, dovranno anche dialogare molto, oltre che arrivare a dei compromessi. Da un lato infatti il primo dovrà cercare di fidarsi maggiormente dell’altro, mentre il secondo dimenticare, di tanto in tanto, la sua proverbiale irruenza.

L’Acquario è, invece, prontissimo a vivere sulla sua pelle un nuovo flirt, così come i Gemelli, che non hanno la minima intenzione, in questo periodo, di ricadere in storie passate e poco appassionanti. Lo Scorpione, se in coppia, dopo aver fatto un bel lavoro su sé stesso, riuscirà, un poco alla volta, a riconquistare la sua dolce metà mentre, se single tenderà, a lasciarsi maggiormente andare, puntando a nuove conoscenze. Il Leone infine, dotato di un fascino a dir poco magnetico, potrà arrivare al raggiungimento di nuove conquiste, ma solo se non spingerà in maniera eccessiva sull’acceleratore.