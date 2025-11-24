“Ornella Vanoni e la rivalità con Mina e Patty Pravo”: cosa c’è di vero

Ornella Vanoni, Mina e Patty Pravo sono sempre state tre icone del mondo dello spettacolo, tre vere “regine” della musica italiana. Negli anni hanno infatti dimostrato di avere un talento indiscutibile, influenzando del tutto la cultura italiana. Come spesso accade tra artisti di grande successo, si è parlato a lungo di una forte rivalità tra le tre cantanti.

C’era davvero una rivalità tra Vanoni, Mina e Patty Pravo?

La presunta rivalità più chiacchierata è stata sicuramente quella tra Ornella Vanoni e Mina. Entrambe hanno infatti debuttato in un periodo storico cruciale per la musica italiana, la seconda metà degli anni ’50 e gli anni ’60. Le indiscrezioni hanno sempre parlato del fatto che loro fossero antagoniste: la sofisticata e cerebrale Vanoni contro la potente e pop Mina. In realtà, è stata proprio Vanoni a smontare queste voci, sostenendo in più occasione il profondo rispetto reciproco che c’è sempre stato tra di loro. Durante la puntata di oggi 24 novembre de La Volta Buona, gli ospiti in studio hanno anche affermato che in realtà Mina adorava Ornella Vanoni e che le stava molto simpatica.

Capitava infatti spesso che le due si vedessero anche fuori dal mondo dello spettacolo. Le artiste si sono frequentate lontano dalle luci dei riflettori, e lo stesso è successo anche Patty Pravo. Il legame tra Ornella e Patty è stato cementato anche da collaborazioni artistiche e gesti di affetto pubblico, dimostrando un’autentica stima. Uno dei momenti più iconici è avvenuto al Festival di Sanremo 2019, quando le due si sono scambiate un caloroso bacio sulla bocca sul palco, un gesto scherzoso e complice che ha rotto ogni protocollo e ha celebrato pubblicamente la loro amicizia e intesa, spazzando via ogni pettegolezzo sulla competizione.

Ornella Vanoni, con la sua inimitabile ironia e lucidità, ha quindi sempre saputo districarsi dal facile gioco delle contrapposizioni, concentrandosi sulla forza della sua arte. La vera eredità di queste tre grandi artiste non è la rivalità, ma la ricchezza e la varietà che ognuna, con il proprio percorso unico, ha regalato alla storia della musica italiana.