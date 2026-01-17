Ornella Vanoni avrà la sua aiuola: domenica la cerimonia in diretta a Che tempo che fa

Il sogno di Ornella Vanoni si avvera. Milano, la città dove la cantante e attrice era nata ed è morta a 91 anni il 21 novembre 2025, rende omaggio alla “sua” artista con l’intitolazione di un’aiuola in largo Greppi, dove si affaccia il Piccolo Teatro Strehler, luogo simbolico dove è iniziata la sua straordinaria carriera.

L’annuncio di Fabio Fazio

Il desiderio di Ornella Vanoni, che si era schernita quando Fabio Fazio le aveva chiesto se le sarebbe piaciuto che le dedicassero una via, o un teatro rispondendo “a me basterebbe un’aiuola” si è dunque realizzato.

In un video postato sui social, Fabio Fazio ha anticipato l’emozionante momento che caratterizzerà lo speciale “Ornella senza fine” in onda domenica 18 gennaio sul Nove: “Eccoci qua in una delle pause delle prove di Ornella senza fine, ma voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica. E devo dire grazie proprio con tutto il cuore al Sindaco di Milano Beppe Sala e all’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi perché riusciremo a esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui. E cioè che le venisse intitolata un’aiuola nella sua Milano”.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Lei teneva molto a questa aiuola. Non vi dico dov’è, ma è in posto perfetto di cui sono sicuro Ornella sarebbe orgogliosa e quindi domenica sera scoprirete anche dove sarà questa aiuola che verrà dedicata a Ornella con tanto di iscrizione”.

Il legame con il Piccolo Teatro

La scelta di largo Greppi non è ovviamente casuale. Come spiega il comunicato del Comune di Milano, l’iniziativa – la prima promossa dall’amministrazione comunale in memoria dell’artista insieme al Piccolo Teatro – vuole celebrare il luogo dove tutto è iniziato per Ornella Vanoni. Il legame tra la cantante e il Piccolo Teatro nasce infatti nei primi anni Cinquanta e si consolida con il debutto sul palcoscenico il 13 aprile 1957 nello spettacolo “I giacobini” di Federico Zardi, per la regia di Giorgio Strehler. A lei vennero affidati i canti rivoluzionari: la sua prima vera apparizione pubblica, un rapporto che non si è mai interrotto.

La targa sarà scoperta dal sindaco Giuseppe Sala, dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e dai direttori del Piccolo Teatro Lanfranco Li Cauli e Claudio Longhi. La cerimonia sarà trasmessa in collegamento in diretta durante la puntata speciale di Che tempo che fa.

Lo speciale con gli artisti

Domenica sera Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dedicheranno l’intera puntata a Ornella Vanoni, con la partecipazione di tantissimi artisti che la omaggeranno: Gianni Morandi, Annalisa, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Emma, Diodato, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Elisa, Mahmood, Arisa, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Malika Ayane e Marco Mengoni. Sarà una serata per celebrare una delle interpreti più significative della musica italiana, la cui carriera ha attraversato oltre sei decenni, dalle celebri canzoni della “mala” al pop d’autore, fino alle contaminazioni con il jazz e la musica brasiliana.