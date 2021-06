E’ uscito Open Bar, il nuovo singolo de Il Pagante.

La canzone è l’ultima di una serie di successi che in 10 anni hanno regalato al progetto formato da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus svariati dischi d’oro e di Platino sia per gli album (“Entro in Pass” del 2016 e “Paninaro 2.0” del 2018 sono stati certificati entrambi ORO) che per il singoli.

Ecco le parole del Il Pagante in occasione dell’uscita del brano:

“L’estate 2021 per qualcuno è l’estate del “tutto aperto” dopo un anno e mezzo di reclusione forzata e noi abbiamo deciso di farla cominciare al grido di OPEN BAR, che per definizione è sempre stato sinonimo di liberi tutti o avanti il prossimo. Siamo consci del periodo storico che stiamo vivendo e chiaramente la nostra provocazione sta proprio qui: Chi vuole una estate open bar? La risposta è prevedibile, TUTTI”

Qui sotto potete ascoltare la canzone, a seguire il testo del nuovo singolo de Il Pagante, Open Bar.

[Strofa 1]

Al telegiornale

Han detto che ‘st’estate c’è il diluvio universale

A noi lasciateci affogare

In acque toniche e Gin Mare

Che fuori c’è già l’afa e le zanzare

[Ritornello]

All day long sotto il sole

E finché non piove, ballerò in hangover

E mi sto immaginando io e te a Panarea

Ma se cambia il tempo, cambio idea

Bevo un altro drink e sto in apnea

Questo mare è un open bar

[Strofa 2]

Non mi ricordo cosa ho fatto domani

Ma non risponderò quando mi chiami

E sentirò dalle conchiglie i tuoi messaggi vocali

E mentre tutti staranno a ballare

A mezzanotte farò un bagno in mare

Solo per sciacquarmi via la presa a male

Volo nei tuoi occhi e vedo le isole Turks e Caicos

Non sopporto quell’odore dell’IQOS

E sei vegana però vuoi il caviale, eh

Vabbè facciamo un po’ come ci pare

Che poi la festa finirà col temporale

E daremo la colpa al surriscaldamento globale

[Ritornello]

All day long sotto il sole

E finché non piove, ballerò in hangover

E mi sto immaginando io e te a Panarea

Ma se cambia il tempo, cambio idea

Bevo un altro drink e sto in apnea

Questo mare è un open bar

[Bridge]

Guarda il cielo, che colore

Il pianeta Terra esplode

Se una stella cade, esprimi un desiderio senza spoiler

E ‘ste foto imbarazzanti di stanotte resteranno delle prove

Perché se domani piove

[Ritornello]

All day long sotto il sole

E finché non piove, ballerò in hangover

E mi sto immaginando io e te a Panarea

Ma se cambia il tempo, cambio idea

Bevo un altro drink e sto in apnea

Questo mare è un open bar

All day long sotto il sole

E finché non piove, ballerò in hangover

E mi sto immaginando io e te a Panarea

Ma se cambia il tempo, cambio idea

Bevo un altro drink e sto in apnea

Questo mare è un open bar