Nuovo appuntamento live in Italia con i OneRepublic, attesi stasera, 12 luglio 2023, all’Arena Flegrea a Napoli. Il concerto del gruppo include i successi più noti della loro carriera, insieme ai pezzi più recenti come l’energica “Runaway“. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e trovare le informazioni sui biglietti.

OneRepublic a Napoli, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto dei OneRepublic a Napoli, in programma il 12 luglio 2023. Il live inizierà alle 21.

Stop and Stare

Good Life

Secrets

Rescue Me

Wherever I Go

Love Runs Out

Halo / Bleeding Love / Burn / Love Somebody / Sucker / That’s What I Want

Lose Somebody (Kygo cover)

Runaway

I Ain’t Worried

Apologize / Flowers / Stay With Me

Life in Color

I Lived

Counting Stars

Sunshine

If I Lose Myself

OneRepublic a Napoli, info biglietti

Il concerto dei OneRepublic all’Arena Flegrea di Napoli è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 12 luglio 2023.

Come arrivare all’Arena Flegrea a Napoli

Ecco come arrivare all’Arena Flegrea, come riportato anche da Ticketone:

In treno

Arrivare alla stazione di Napoli Campi Flegrei. Se il treno non prevede la fermata di Campi Flegrei, scendere alla stazione centrale di Piazza Garibaldi e da li, prendere qualunque autobus c he vada a Fuorigrotta e scender e a Piazzale Tecchio oppure un treno metropolitano con fermat a a Napoli Campi Flegrei, percorrere Viale J.F. Kennedy fino al numero 54, ingresso Mostra D’Oltremare.

In Nave

Da Palermo e da Cagliari

Dalla stazione marittima prendere l’autobus R3 in direzione Mergellina, scendere a Mergellina e da lì prendere la Metropolitana in direzione Pozzuoli e scendere a Campi Flegrei, seguire Viale J.F. Kennedy fino al numero 54, ingresso Mostra D’Oltremare.

In metro

Metropolitana in direzione Pozzuoli – fermata Campi Flegrei, percorrere Viale J.F. Kennedy fino al numero 54, ingresso Mostra D’Oltremare.

In aereo

Dall’Aeroporto di Capodichino, con l’autobus per Piazza Garibaldi (Stazione Centrale FS) Linea 3S, partenze ogni 10 minuti circa. In piazza Garibaldi prendere la Metropolitana in direzione Pozzuoli e scendere a Campi Flegrei. SERVIZIO NAVETTA ALIBUS h. 6.30 – 23.30 ogni 30 minuti collega l’Aeroporto Internazionale di Napoli con la Stazione Ferroviaria di piazza Garibaldi. In piazza Garibaldi prendere la Metropolitana in direzione Pozzuoli e scendere a Campi Flegrei, percorrere Viale J.F. Kennedy fino al numero 54, ingresso Mostra D’Oltremare.

In auto:

Da Nord: autostrada A1 verso Napoli, uscita Napoli, dopo il casello prendere la Tangenziale di Napoli, direzione Pozzuoli e uscire a Fuorigrotta ; seguire le indicazioni per l’Arena Flegrea/Mostra d’Oltremare. L’ingresso è da Via Terracina, di fronte Ospedale S. Paolo.

Da Sud: autostrada A3 direzione Salerno-Napoli, uscita Napoli, dopo il casello prendere la Tangenziale di Napoli, direzione Pozzuoli e uscire a Fuorigrotta ; seguire le indicazioni per l’Arena Flegrea/Mostra d’Oltremare. L’ingresso è da Via Terracina, di fronte Ospedale S. Paolo.

Da Est: autostrada A16, uscita Napoli, proseguire in direzione Napoli, dopo il casello direzione Tangenziale di Napoli, direzione Pozzuoli e uscire a Fuorigrotta; seguire le indicazioni per l’Arena Flegrea/Mostra d’Oltremare. L’ingresso è da Via Terracina, di fronte Ospedale S. Paolo.