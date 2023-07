Il Lucca Summer Festival ospiterà stasera, 16 luglio 2023, il concerto dei OneRepublic, live in Italia in Piazza Napoleone. La band eseguirà i successi più noti del suo repertorio e anche i pezzi più recenti della discografia che li ha portati ad essere tra le band più apprezzate anche in Europa. Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti disponibili.

OneRepublic, Lucca, 16 luglio 2023, la scaletta del concerto

Il concerto dei OneRepublic inizierà alle 21.

Stop and Stare

Good Life

Secrets

Rescue Me

Wherever I Go

Love Runs Out

Halo / Bleeding Love / Burn / Love Somebody / Sucker / That’s What I Want

Lose Somebody (Kygo cover)

Runaway

I Ain’t Worried

Apologize / Flowers / Stay With Me

Life in Color

I Lived

Counting Stars

Sunshine

If I Lose Myself

OneRepublic, Lucca, 16 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono disponibili biglietti solo per i posti in piedi al concerto dei OneRepublic a Lucca. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Quanti sono gli OneRepublic?

Il gruppo è composto da Ryan Tedder (voce, piano, chitarra), Zach Filkins (chitarra), Brent Kutzle (basso), Eddie Fisher (batteria), Drew Brown (chitarra, pianoforte e percussioni) e Brian Willett (tastiere).

Come arrivare in Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival 2023

Come riportato dal sito ufficiale del Lucca Summer Festival, ecco le indicazioni su come arrivare al concerto in Piazza Napoleone:

Se si arriva con i mezzi, il Bus è quello delle Autolinee Toscane

DA FIRENZE

Autostrada A11 Firenze-Mare fino al casello di Lucca (uscita Lucca Est).

DA GENOVA

Autostrada A12 fino a Viareggio, quindi procedere sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA MILANO

Autostrada A1 per Bologna, quindi passare sull\’A15 in direzione La Spezia (all’altezza di Parma Ovest) fino a Viareggio, e infine proseguire sul raccordo autostradale A11-12 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA PISA

SS 12 dell’Abetone e del Brennero.

DA ROMA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).

DA BOLOGNA

Autostrada A1 fino a Firenze, quindi proseguire sulla A11 fino a Lucca (uscita Lucca Est).