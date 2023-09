One Love è una canzone dei Blue uscita nell’ottobre 2002. Scritto dalla band insieme a StarGate, è stato pubblicato come singolo principale dal loro omonimo secondo album in studio, One Love (2002). Ha raggiunto il numero tre della UK Singles Chart ed è entrato nella top 10 in Danimarca, Irlanda, Italia e Nuova Zelanda. In Italia è arrivata alla nona posizione della classifica singoli più venduti. A seguire potete leggere testo, traduzione e significato del brano.

One Love, Significato, Ascolta la canzone

Al centro del brano c’è il senso e la forza di un amore. Non ci si arrende per avere almeno uno nella propria vita, è quello di cui si ha più bisogno, ogni giorno.

Il video musicale della canzone è stato diretto da Cameron Casey. Potete vederlo cliccando qui.

Blue, One Love, Testo della canzone

It’s kinda funny how life can change

Can flip 180 in a matter of days

Ant: Sometimes it works in mysterious ways

One day you wake up without a trace

I refuse to give up

I refuse to give in (oh)

You’re my everything

I don’t want to give up

I don’t want to give in

So everybody sing

One love – for the mother’s pride

One love – for the times we’ve cried

One love – gotta stay alive

I will survive

One love – for the city streets

One love – for the hip-hop beats

One love – oh I do believe

One love is all we need

Late at night I’m still wide awake

And this is one more than I can take

I thought my heart could never break (never break)

Now I know that one big mistake

I refuse to give up

I refuse to give in ( uh huh)

You’re my everything (that’s right – come on)

I don’t want to give up

I don’t want to give in (oh no)

Everybody sing

One love – for the mother’s pride

One love – for the times we’ve cried (L: times we’ve cried)

One love – gotta stay alive ( oh)

I will survive

One love – for the city streets

One love – for the hip-hop beats

One love – oh I do believe

One love is all we need (that’s right)

Baby just love me love me love me

Baby just hold me hold me hold me

Oh love me love me love me ( oh yeh)

(One) One love

Baby just love me love me love me ( love me)

Baby just hold me hold me hold me

Oh love me love me love me ( oh)

One love – for the mother’s pride

One love – for the times we’ve cried

One love – gotta stay alive (oh)

I will survive

One love – for the city streets

One love – for the hip-hop beats

One love – oh I do believe

One love is all we need

One love – for the mother’s pride

One love – for the times we’ve cried

One love – gotta stay alive (oh)

I will survive

One love – for the city streets

One love – for the hip-hop beats

One love – oh I do believe

One love is all we need

Blue, One Love, Traduzione della canzone

È piuttosto divertente come la vita possa cambiare

Può capovolgersi a 180 gradi in pochi giorni

A volte funziona in modi misteriosi

Un giorno ti svegli senza lasciare traccia

Mi rifiuto di arrendermi

Mi rifiuto di arrendermi (oh)

Sei tutto per me

Non voglio arrendermi

Non voglio arrendermi

Quindi tutti cantano

Un amore: per l’orgoglio della madre

Un amore – per le volte in cui abbiamo pianto

Un amore: devo restare vivo

Sopravviverò

Un amore: per le strade della città

Un amore: per i ritmi hip-hop

Un amore – oh, ci credo

Un amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno

A tarda notte sono ancora completamente sveglio

E questa è una cosa in più che posso sopportare

Pensavo che il mio cuore non si sarebbe mai spezzato (mai spezzato)

Ora so che c’è un grosso errore

Mi rifiuto di arrendermi

Mi rifiuto di arrendermi (uh eh)

Sei tutto per me (esatto, andiamo)

Non voglio arrendermi

Non voglio arrendermi (oh no)

Tutti cantano

Un amore: per l’orgoglio della madre

Un amore – per le volte in cui abbiamo pianto (L: volte in cui abbiamo pianto)

Un amore – devo restare vivo (oh)

Sopravviverò

Un amore: per le strade della città

Un amore: per i ritmi hip-hop

Un amore – oh, ci credo

Un amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno (esatto)

Tesoro, amami, amami, amami

Tesoro, tienimi, tienimi, tienimi

Oh amami, amami, amami (oh sì)

(Uno) Un amore

Tesoro, amami, amami, amami (amami)

Tesoro, tienimi, tienimi, tienimi

Oh amami, amami, amami (oh)

Un amore: per l’orgoglio della madre

Un amore – per le volte in cui abbiamo pianto

Un amore – devo restare vivo (oh)

Sopravviverò

Un amore: per le strade della città

Un amore: per i ritmi hip-hop

Un amore – oh, ci credo

Un amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno

Un amore: per l’orgoglio della madre

Un amore – per le volte in cui abbiamo pianto

Un amore – devo restare vivo (oh)

Sopravviverò

Un amore: per le strade della città

Un amore: per i ritmi hip-hop

Un amore – oh, ci credo

Un amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno