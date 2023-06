Si terrà oggi, 8 giugno 2023, a Bologna, al Parco delle Caserme Rosse per la rassegna Sequoie Music Park, il concerto di beneficenza per l’Emilia Romagna “Oltre le nuvole“. Numerosi gli artisti coinvolti per un live con lo scopo benefico di una raccolta fondi per i paesi colpiti dall’alluvione delle scorse settimane. A seguire tutte le informazioni utili sui biglietti e il cast completo che si esibirà sul palco.

Oltre le nuvole, concerto benefico per l’Emilia Romagna: il cast di artisti e cantanti

Sono numerosi gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa, in programma l’8 giugno 2023 a Bologna. Ecco il cast: Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Ex-Otago, Rovere, Mark & Kremont, Mirco Mariani con i suoi Extraliscio, Gianmaria, Giusy Ferreri, Arisa, Murutubu, Inoki, Olly, Shade, Federica Carta, Leo Gassman, Clavdio, Drefgold, Paolo Benvegnù, Omar Pedrini, Disco Club Paradiso, Federico Poggipollini, Iside, Federico Aicardi, Emanuele Aloia e Guera. A loro si potranno aggiungere altri colleghi ad accompagnarli sul palco, a sorpresa.

Oltre le nuvole, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico- per l’evento musicale “Oltre le nuvole”. Il prezzo è di 25,30 euro a persona. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

L’inizio del live è previsto dalle 16.30 circa.

