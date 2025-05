Olly torna in concerto: tutte le date del vincitore di Sanremo

Il tempo di scaldare i motori, dopo la vittoria del Festival di Sanremo, che Olly è ripartito, domenica 4 maggio con Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour da Venaria Reale (TO). Un viaggio tra i club e i palazzetti che durerà un anno. Il cantante ligure che ha rinunciato all’Eurovision Contest Song per questo progetto, che lo mette in contatto con i suoi fan e che in molte tappe è già sold out, ha annunciato di voler trasmettere tutto il suo entusiasmo.

Si tratta di un ritorno attesissimo di Federico Olivieri (questo il suo vero nome) che a Il Resto del Carlino svela di come si vede tra dieci anni: Non ancora su un’amaca sotto ad un baobab. Fra dieci anni ne avrò 33 e, se m’innamoro per davvero, un figlio lo faccio. Voglio regalare un nipotino ai miei genitori“.

Quello che è certo è che per i prossimi mesi sarà a cantare la su musica per un totale di 26 date che lo riporteranno protagonista sulla scia di una popolarità che è andata crescendo, confermando il suo talento.

I dettagli del tour di Olly

Forte del successo sanremese con Balorda Nostalgia, brano che lo ha consacrato tra i protagonisti assoluti del 2025, Olly cavalca l’onda dell’entusiasmo anche grazie all’album Tutta Vita, certificato triplo disco di platino.

Questo tour è la dimostrazione che Olly è già una star del firmamento pop italiano e che il suo successo non si è esaurito solo nella vittoria del Festival di Sanremo, ma sta proseguendo oltre e con grande soddisfazione. Il tour è organizzato da Magellano Concerti e si articola in una serie di appuntamenti nei club italiani, pensati per offrire un’esperienza live più intima ma al tempo stesso coinvolgente. La scaletta alterna momenti acustici a quelli ad alta energia, con un’apertura festosa affidata al brano È festa, a cui seguono hit recenti e tracce storiche del repertorio dell’artista genovese.

Mancherebbe “Sopra la stessa barca” featuring Enrico Nigiotti, ottava traccia contenuta nell’album “Tutta la vita”:” “Nei miei dischi voglio solo collaborazioni spontanee, dettate dai rapporti d’amicizia. Enrico aveva scritto quel pezzo per il suo album, ma alla fine ha voluto regalarmelo e duettarlo assieme. Per me ora è quasi uno zio”. Ha rivelato sempre a Il Resto del Carlino.

Ad accompagnarlo sul palco una formazione affiatata: Juli alle chitarre e alla direzione musicale, Pierfrancesco Pasini alle tastiere, Dalila Murano alla batteria e il sax di Gabriele Ioppolo, che interviene con interessanti incursioni nei brani più intensi. Il concerto è un viaggio emotivo in cui visual colorati, scritte a mano e giochi di luce si fondono in un racconto visivo tanto personale quanto potente.

Dopo le due serate di Venaria Reale, Olly approderà a Bologna per un doppio appuntamento all’Estragon il 7 e 8 maggio, prima di scendere a Roma (Atlantico, 13 e 14 maggio), Molfetta (Eremo Club, 16 e 17 maggio), Firenze (Teatro Cartiere Carrara, 19 e 20 maggio) e concludere a Padova (Gran Teatro Geox, 22 e 23 maggio).

Le date del Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour 2025 con scaletta brani:

Lunedì 5 maggio VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Mercoledì 7 maggio – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 8 maggio BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 13 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Mercoledì 14 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Venerdì 16 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

Sabato 17 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

Lunedì 19 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Martedì 20 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Giovedì 22 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Venerdì 22 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Intro

È festa

L’anima balla

Una vita

A squarciagola

Quei ricordi là

Bianca

L’amore va

Polvere

Un’altra volta

Paranoie

La lavatrice si è rotta

Ho voglia di te

Fammi morire

Scarabocchi

Noi che

A noi non serve far l’amore

I cantieri del Giappone

Per due come noi

Balorda nostalgia

Il campione

Devastante

Menomale che c’è il mare