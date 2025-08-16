Olly, l’evento benefico che scalda i cuori dei fan. Ecco per chi canterà il vincitore del Festival di Sanremo

Olly è tra i giovani artisti emergenti della musica italiana. Si è imposto al pubblico prima attraverso la rete e poi conquistato i primi posti delle hit. Ha inoltre duettato con grandi nomi ed è stato protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Contro ogni aspettativa l’artista ligure ha vinto la kermesse con la sua Balorda Nostalgia, un brano che si è rivelato un successo. Per non deludere i suoi tanti fans Olly ha anche rinunciato all’Eurovision, non poteva rimandare il suo tour.

Il cantante genovese ha molto rispetto per chi lo ascolta e lo segue e non manca di prestarsi alle richieste dei fans quando gli chiedono selfie e autografi. E’ un ragazzo semplice e spontaneo, e nonostante l’affermazione è rimasto con i piedi per terra. Da qualche settimana il suo nome è stato associato ad un particolare evento benefico. Olly potrebbe essere il protagonista di un concerto speciale dedicato ad un suo fans molto particolare. Per il momento sono solo rumors e non ci sono fonti ufficiali, ma a quanto pare l’ex vincitore di Sanremo avrebbe già dato il suo consenso.

Il concerto di beneficienza potrebbe essere anche associato alla Partita del cuore che ha come protagonista la Nazionale Cantanti. Dopo la partita potrebbero esibirsi vari artisti, anche se il protagonista principale resterebbe Olly. Il tutto sarebbe dedicato a raccogliere i fondi per aiutare la famiglia di Paolo Sarullo a dare vita ad una fondazione a nome del giovane, che in seguito ad un tragico evento è rimasto tetraplegico. I genitori di Sarullo potrebbero ottenere una rilevante somma di denaro dal concerto, che impegnerebbero per le diverse esigenze legate alla patologia del figlio.

Olly, protagonista del mega evento benefico

L’artista ligure avrebbe dato la sua disponibilità, è tra i cantanti preferiti di Paolo e condivide con lui la stessa fede calcistica: sono entrambi tifosi della Sampdoria. Per ora non è stata scelta location, ne tanto meno è stata stabilita una data che potrebbe essere a fine 2025, anche se in molti auspicano che l’evento possa essere organizzato per la prossima Primavera.

Il concerto inoltre potrebbe essere organizzato allo stadio comunale Annibale Riva, la cui capienza porta circa 4mila posti. Le premesse per dare vita alla manifestazione ci sono tutte, ora manca renderle concrete. Avviare al più presto tutte le pratiche burocratiche per realizzare il concertone dedicato a Paolo Sarullo.

Paolo Sarullo, la triste storia del giovane

La vicenda di Paolo Sarullo è conosciuta da tutti. All’epoca dei fatti conquistò le prime pagine dei giornali e lasciò tutti senza parole. Il giovane per sottrarsi ad un tentativo di rapina del suo monopattino ricevette un pugno in faccia che lo fece cadere. L’urto in terra gli procurò una grave emorragia celebrale che gli causò una tetraplegia grave, con funzioni cognitive gravemente compromesse.

Per ora non ci sono informazioni ufficiali sul concerto, ma la sorella di Sarullo si sta impegnando molto per rendere la manifestazione reale: “Non lo so, ma se capitasse sarebbe un miracolo e sarebbe sicuramente una svolta nella tragica storia di Paolo”, ha dichiarato la giovane alla stampa.