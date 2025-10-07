Il cantante genovese è molto legato alle sue origini e ha quindi scelto di restare nella città in cui è nato.

Olly, la sua casa a Genova, tra mare e musica, è un sogno

Olly continua a far parlare di sé. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, il cantante genovese è diventato in poco tempo uno dei più amati del panorama musicale italiano. In passato ha collaborato anche con Angelina Mango, scrivendo con lei il brano Per due come noi, finché non è salito sul palco dell’Ariston interpretando Balorda Nostalgia. Dopo aver alzato la tanto attesa coppa, ha rifiutato la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest facendo andare al suo posto Lucio Corsi e scegliendo di continuare il suo tour già in programma.

Non solo musica, il giovane cantautore ha dichiarato spesso di essere molto legato alla sua terra di origine e alla sua famiglia. Nonostante il successo, ha quindi scelto di restare a vivere a Genova.

La casa bellissima di Olly

Il vero nome del cantante è Federico Oliveri, ma con il tempo ha scelto un nome d’arte. Nato nel 2001, non ha sempre lavorato nell’ambito musicale: quando era giovanissimo, ha infatti praticato rugby ed è stato anche il capitano del CUS Genova, arrivando anche a sfiorare la convocazione in Nazionale. Nonostante il suo grande talento sportivo, il ragazzo ha però deciso ad un certo punto di dedicarsi all’arte musicale e di iscriversi al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Cresciuto nel quartiere genovese di Foce, vicino alla fiera di Genova, Olly ha sempre raccontato di essere molto legato alla sua Terra e alle sue origini.

Non si sa con precisione dove viva, soprattutto considerando la sua riservatezza, e ha preferito sin dall’inizio restare distante dalle luci dei riflettori. Non ha quindi mai divulgato scatti della sua dimora, anche perché il suo profilo social contiene solo fotografie riguardanti la sua attività lavorativa. Si sa però che immobili in vendita a Genova si trovano in una gamma di prezzi abbastanza larga, e che le case in affitto si contraddistinguono per la presenza di palazzi signorini e moderni waterfront, ma anche di monolocali, con un range che va da 230 € fino a più di 2.000 € al mese.

Del vincitore di Sanremo si sa anche che, dopo aver terminato gli studi al Liceo Scientifico Cassini di Genova, ha deciso di proseguire la sua formazione e ha completato il suo percorso di studi tra il Regno Unito e Milano. Nel 2022 si è quindi laureato in Economia e Management e, dopo la laurea, si è trasferito a Milano per avere più possibilità nell’ambito musicale.