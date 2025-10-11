Olly fa ballare Milano: l’Unipol Forum è una festa da 13mila voci – Fotogallery

Milano risponde presente. All’Unipol Forum, Olly e la sua band hanno messo in scena un live che somiglia più a una festa tra amici che a un concerto tradizionale: 13mila persone totalmente coinvolte e a tempo, platea e spalti in movimento costante, cori che partono prima ancora delle luci sul palco.

Effetto Olly

Possiamo definirlo l’effetto Olly: energia contagiosa, empatia spontanea, ottimismo, la capacità di trasformare la musica in un rito collettivo che è davvero coinvolgente. Proprio come lui stesso chiede dice a microfono aperto in avvio… “Rendiamo questo momento fottutamente memorabile, gente”. E Milano, obbediente, lo segue rispondendo compatta.

La scaletta pesca a piene mani dal repertorio recente che ha caratterizzato la scaletta del tour estivo, ma con arrangiamenti rinnovati, e dal repack Tutta Vita (Sempre). Brillano Così, così, Il brivido della vita, Occhi color mare, fino alla cavalcata finale che accende definitivamente il Forum.

Olly per tutte le stagioni e non solo per giovanissimi, confermando la sua cifra come interprete ma soprattutto come autore: pop ad alto tasso melodico che abbraccia rock e hip hop, arrangiamenti più ruvidi, ritornelli “cantabili” da chiunque. Olly è consapevole della qualità del suo prodotto. E non fa alcuna fatica a venderlo: “Le mie canzoni sono oggettivamente cantabili, se le posso cantare io lo possono fare tutti”, ha spiegato lui stesso. E la data di Milano ne è un promemoria vivido.

Il momento simbolo: Depresso Fortunato

Il suo brano-manifesto dal vivo, quello che ne spiega molti altri, resta Depresso Fortunato: tavolo imbandito sul palco, la band e gli amici come commensali, ogni oggetto che diventa percussione, Olly che sale sul tavolo a ritmo e il Forum esplode.

È teatro popolare e rito contemporaneo, un’icona live che racconta bene il suo modo di intendere lo show: togliere le barriere, avvicinare palco e pubblico, sciogliere le distanze. Una idea davvero bella, piacevole, che tutti nella vita sognano prima o poi di poter fotografare: una festa tra amici da ricordare per sempre, voci stonate ed eccessive. Ed emozione.

Olly, la community trasversale

Bambini, adolescenti, famiglie, adulti: la platea è trasversale. Cartelloni, moltissimi ragazzini al loro primo concerto assoluto – quello che si ricorda per tutta la vita e che forse si racconterà ai nipotini, selfie sotto il palco ormai vuoto.

“Benvenuto nella nostra famiglia”, dice Olly a un fan giovanissimo, tra applausi e ovazioni. È la riprova di una community che cresce e si riconosce in un linguaggio semplice ma non banale, nel valore dell’aggregazione: “Alla fine basta poco, degli amici e del buon vino”.

Olly, prossima fermata

Dopo i sold out dell’Ippodromo San Siro e la tappa all’Unipol Forum, il percorso nei palazzetti consolida Olly tra i protagonisti del 2025.

Vittoria del Festival di Sanremo a parte il successo di Olly è davvero la dimostrazione che un certo tipo di musica d’autore, diversa da quella che abbiamo ascoltato fino a oggi, può funzionare e che un pubblico non completamente drogato da algoritmi e da promozione massiccia può ancora intercettarla e farla propria. Può piacere o no. Ma ha una caratteristica che chiunque è in grado di riconoscere: è onesta. E rappresenta chi la scrive. Forse è per questo che ci si identificano così tante persone.

A Milano, intanto, resta una scia di energia: l’eco di un Forum che ha cantato all’unisono e la sensazione diffusa che questa festa, più che finire, abbia appena cominciato a girare.

Olly, tutte le date del suo tour

Partito dalla sua Genova e passato da Bologna, questo tour avrà ancora tre date.

Martedì 14 ottobre – ROMA Palazzo Dello Sport –

Mercoledì 15 ottobre – ROMA Palazzo Dello Sport

Venerdì 17 ottobre – NAPOLI Palapartenope

TUTTA VITA TOUR 2026

Sabato 7 marzo 2026 – JESOLO (VE) Palazzo Del Turismo

Domenica 8 marzo 2026 – JESOLO (VE) Palazzo del Turismo

Martedì 10 marzo 2026 – FIRENZE Nelson Mandela Forum –

Mercoledì 11 marzo 2026 – FIRENZE Nelson Mandela Forum

Venerdì 13 marzo 2026 – PESARO Vitrifrigo Arena

Lunedì 16 marzo 2026 – BOLOGNA Unipol Arena

Mercoledì 18 marzo 2026 – TORINO Inalpi Arena

Venerdì 20 marzo 2026 – MILANO Unipol Forum

Domenica 22 marzo 2026 – TORINO Inalpi Arena

Mercoledì 25 marzo 2026 – ROMA Palazzo Dello Sport

Giovedì 26 marzo 2026 – ROMA Palazzo Dello Sport

Sabato 28 marzo 2026 – EBOLI (SA) Palasele

Lunedì 30 marzo 2026 – BARI Palaflorio

IL GRAN FINALE – TUTTI A CASA

Giovedì 18 giugno 2026 – GENOVA @ Stadio Luigi Ferrari

Sabato 20 giugno 2026 – GENOVA @ Stadio Luigi Ferraris

Domenica 21 giugno 2026 – GENOVA @ Stadio Luigi Ferraris

Martedì 30 giugno 2026 – ROMA @ Ippodromo delle Capannelle, Rock in Roma

Giovedì 3 luglio 2026 – CASERTA @ Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

La fotogallery – Credits Olly Press Office (Soundsblog.it)