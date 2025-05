Olly, chi è la sua fidanzata: le curiosità sulle vita privata del cantante

Vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Olly ha conquistato il pubblico con la sua Balorda Nostalgia, una ballata di amore dalle sonorità originali e innovative. Il giovane artista ligure non si aspettava di conquistare il podio e sin da subito ha rivelato tutta la sua gratitudine al pubblico, ed è proprio per i suoi fans che ha rinunciato a partecipare all’Eurovision Song Contest 2025, cedendo il posto a Lucio Corsi. In conferenza stampa Olly ha infatti rivelato di non voler rinunciare ai suoi concerti, definiti da mesi e per cui erano stati già venduti molti biglietti.

Artista eclettico, Olly vanta diverse esperienze nel mondo della musica. Ha più volte conquistato la vetta delle classifiche e ha al suo attivo diverse collaborazioni con artisti di rilievo. Laureato in economia, in passato ha vissuto per un periodo a Londra per poi tornare in Italia e intraprendere la carriera musicale. Circondato da tantissimi amici, che erano presenti anche dietro le quinte del Festival. Olly non ama parlare della sua vita privata. Il cantante infatti ha più volte dichiarato che preferisce che si dia attenzione soprattutto alla sua musica:

“L’amore è privato, mi piace far parlare la mia musica”, ha dichiarato. Tuttavia vista la popolarità conquistata era impossibile per Olly non finire al centro dei gossip. In molti oggi si chiedono se è single o se ha una fidanzata e come vive il presunto rapporto. Da qualche mese il nome dell’artista è stato associato ad una giovane influencer, ex di un calciatore molto famoso. Un giovane che avrebbe conquistato il suo cuore e che cui avrebbe diverse cose in comune: ecco di chi si tratta.

Olly ha un nuovo amore? Le indiscrezioni

In passato Olly avrebbe avuto una storia importante con una donna molto più grande di lui. Sul suo account Instagram aveva condiviso anche degli scatti, ma ad oggi il giovane cantante ufficialmente è single. Sembra essere concentrato sulla sua musica e sul lavoro. Eppure recentemente il suo nome è stato associato a quello di Benedetta Quagli, imprenditrice e influencer di Firenze. Gli indizi che fanno presupporre una relazione tra i due sono indiretti.

Alcuni fan hanno notato la presenza di Benedetta nei post degli amici di Olly, scatti condivisi dopo la vittoria di Sanremo. Inoltre qualche mese fa sono stati paparazzati al cinema. I due non hanno ufficializzato la relazione e non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito, ma a quanto pare la certezza che si conoscano è reale.

Cbi è Benedetta Quagli, presunta fidanzata di Olly

Classe 1993 Benedetta Quagli è di Firenze ed è un influencer, ma anche imprenditrice: è infatti proprietaria di un brand di accessori e gioielli insieme a Thessa Lacovich, moglie del calciatore Manuel Locatelli. La giovane è stata fidanzata con Federico Chiesa, ex della Juventus. La relazione è durata 3 anni ed è finita nel 2021, dopo la vittoria dell’Italia agli Europei.

Benedetta è ufficialmente single, visto che sul suo profilo Instagram che ha più di 200mila followers non ci sono scatti che la ritraggono con il cantante genovese. Di conseguenza i due per ora non si dichiarano legati da nessuna relazione, ma non è escluso che nei prossimi mesi decidano di uscire allo scoperto.