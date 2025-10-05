Olivia Dean domina in Gran Bretagna: presto in Italia in tournée

Olivia Dean celebra il n.1 di “The Art of Loving” aggiungendo due date alla The O2 Arena di Wembley. Ma di fatto il suo nome sta diventando di grande attualità un po’ in tutta Europa, Italia inclusa, considerando il tour che in primavera la porterà anche nel nostro paese.

Olivia Dean, due nuove date a Londra

Le due nuove date alla The O2 – location da 20mila persone – sono state fissate a tempo di record dopo che le prime quattro date sono andate completamente esaurite. Una scelta che arriva all’indomani del debutto al numero uno della Official Albums Chart con “The Art of Loving” e del traino del singolo “Man I Need”, primo anch’esso.

L’accesso alla presale londinese è riservato a chi ordina il disco entro le 17 di lunedì 6 ottobre, la prevendita generale partirà alle 10 di martedì sui canali ufficiali.

“The Art of Loving” al n.1: il momento d’oro

Il secondo album di Olivia Dean ha raggiunto il vertice della classifica UK a una settimana dalla sua pubblicazione, confermando la crescita dell’artista dopo un debutto decisamente incoraggiante come “Messy” (2023) che pure si era fermato solo alla quarta posizione britannica.

Tra i brani-cardine di questo nuovo disco “Nice To Each Other”, “Lady Lady” e “Man I Need” subito adottato dal pubblico: “Sono molto grata e travolta dall’affetto: amo l’album che ho fatto e sono orgogliosa di come stia aiutando le persone a capire l’amore e l’atto di amare”, ha detto Dean, che si prepara a un 2026 da protagonista tra arene britanniche e palchi europei.

La data italiana di Milano, l’unica nel nostro paese, è già in prevendita: ed è fissata per venerdì 22 maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni. La prima tranche di biglietti è già andata esaurita.

Il calendario europeo di Olivia Dean

22 aprile – Glasgow, OVO Hydro

23 aprile – Glasgow, OVO Hydro

25 aprile – Manchester, Co-op Live

29 aprile – Londra, The O2

30 aprile – Londra, The O2

1 maggio – Londra, The O2 (nuova data)

2 maggio – Londra, The O2 (nuova data)

Le tappe europee (maggio–giugno)

8 maggio – Bruxelles, Forest National

9 maggio – Amsterdam, Ziggo Dome

11 maggio – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

12 maggio – Berlino, Velodrom

14 maggio – Copenaghen, Royal Arena

16 maggio – Oslo, Unity Arena

17 maggio – Stoccolma, Avicii Arena

20 maggio – Zurigo, The Hall

22 maggio – Milano, Carroponte (Kozel Carroponte)

11 giugno – Londra, The O2

12 giugno – Londra, The O2

17 giugno – Parigi, Accor Arena

20 giugno – Dublino, Fairview Park

21 giugno – Dublino, Fairview Park