Olivia Dean domina in Gran Bretagna: presto in Italia in tournée
Due extra show a Londra per la residency alla The O2 (quattro le serate già sold out) per Olivia Dean che si conferma nuovo fenomeno musicale britannico destinato a lasciare il segno anche in Europa. Dal 22 aprile al 21 giugno un itinerario tra UK, Europa – Italia inclusa – e gran finale a Dublino.
Olivia Dean celebra il n.1 di “The Art of Loving” aggiungendo due date alla The O2 Arena di Wembley. Ma di fatto il suo nome sta diventando di grande attualità un po’ in tutta Europa, Italia inclusa, considerando il tour che in primavera la porterà anche nel nostro paese.
Olivia Dean, due nuove date a Londra
Le due nuove date alla The O2 – location da 20mila persone – sono state fissate a tempo di record dopo che le prime quattro date sono andate completamente esaurite. Una scelta che arriva all’indomani del debutto al numero uno della Official Albums Chart con “The Art of Loving” e del traino del singolo “Man I Need”, primo anch’esso.
L’accesso alla presale londinese è riservato a chi ordina il disco entro le 17 di lunedì 6 ottobre, la prevendita generale partirà alle 10 di martedì sui canali ufficiali.
“The Art of Loving” al n.1: il momento d’oro
Il secondo album di Olivia Dean ha raggiunto il vertice della classifica UK a una settimana dalla sua pubblicazione, confermando la crescita dell’artista dopo un debutto decisamente incoraggiante come “Messy” (2023) che pure si era fermato solo alla quarta posizione britannica.
Tra i brani-cardine di questo nuovo disco “Nice To Each Other”, “Lady Lady” e “Man I Need” subito adottato dal pubblico: “Sono molto grata e travolta dall’affetto: amo l’album che ho fatto e sono orgogliosa di come stia aiutando le persone a capire l’amore e l’atto di amare”, ha detto Dean, che si prepara a un 2026 da protagonista tra arene britanniche e palchi europei.
La data italiana di Milano, l’unica nel nostro paese, è già in prevendita: ed è fissata per venerdì 22 maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni. La prima tranche di biglietti è già andata esaurita.
Il calendario europeo di Olivia Dean
22 aprile – Glasgow, OVO Hydro
23 aprile – Glasgow, OVO Hydro
25 aprile – Manchester, Co-op Live
29 aprile – Londra, The O2
30 aprile – Londra, The O2
1 maggio – Londra, The O2 (nuova data)
2 maggio – Londra, The O2 (nuova data)
Le tappe europee (maggio–giugno)
8 maggio – Bruxelles, Forest National
9 maggio – Amsterdam, Ziggo Dome
11 maggio – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle
12 maggio – Berlino, Velodrom
14 maggio – Copenaghen, Royal Arena
16 maggio – Oslo, Unity Arena
17 maggio – Stoccolma, Avicii Arena
20 maggio – Zurigo, The Hall
22 maggio – Milano, Carroponte (Kozel Carroponte)
11 giugno – Londra, The O2
12 giugno – Londra, The O2
17 giugno – Parigi, Accor Arena
20 giugno – Dublino, Fairview Park
21 giugno – Dublino, Fairview Park