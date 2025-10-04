Olivia Dean fa la doppietta storica: “The Art of Loving” e “Man I Need” al n.1 in UK

Olivia Dean centra la storica doppietta nelle classifiche del Regno Unito: The Art of Loving debutta al n.1 degli album e Man I Need vola al n.1 dei singoli. Si tratta di una doppietta rarissima doppietta che a un artista inglese non riusciva da quattro anni, oltre tutto con una concorrenza davvero significativa in quella che in Gran Bretagna è la cosa al Natale, che dal punto di vista della promozione discografica e musicale è già cominciata.

Olivia Dean, doppietta storica

L’ultima a riuscirci fu Adele. Per Dean è il primo album al vertice in carriera – il debutto Messy (2023) si era fermato al n.4 – e arriva con 53mila unità tra vendite fisiche, download e streaming, quinto miglior opening del 2025 dopo Sam Fender, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Lady Gaga.

Sul fronte singoli, Man I Need completa la rincorsa dopo cinque settimane al n.2 e detronizza “Golden” (KPop Demon Hunters) dopo otto settimane di regno; il brano nel frattempo è salito fino al n.25 della Billboard Hot 100.

Le parole di Olivia e il senso del successo

Olivia Dean ha sottolineato la sua soddisfazione, anche per la natura luminosa e ottimista del pezzo: “Man I Need è nata da un momento di gioia e rapprsenta proprio quel sentimento – gioia, leggerezza, apertura – a fare da filo rosso di un album che rafforza un certo tipo di musica che sento e che voglio proporre”.

Il pubblico inglese l’ha premiata anche in profondità di catalogo: in Singles Chart compaiono altre due tracce dell’LP, “Nice to Each Other” al n.4 e “So Easy (To Fall In Love)” al n.10, segno che l’ascolto del disco spinge più brani verso la parte alta della classifica e che la ripagano con tre singoli nelle prime dieci posizioni.

Il contesto delle classifiche: chi inseguiva

Nella Albums Chart l’inseguitrice più vicina è sempre Sabrina Carpenter con Man’s Best Friend (n.2), seguita dal debutto solista Perrie di Perrie Edwards (n.3). Chiudono la top 5 Robert Plant che torna in top 10 dopo alcuni anni con Saving Grace (n.4) e Doja Cat con Vie (n.5).

Nota di merito per gli Geese, che con Getting Killed che centrano il loro best-ever al n.26. Tra i singoli, “Golden” tormentone tratto dal cartone animato K-Pop Hunters arretra al n.2 ma resta agganciato al record storico per un artista animato (otto settimane al n.1, record forse imbattibile per “Sugar Sugar” degli Archies nel 1969), mentre RAYE sale al n.3 con “Where Is My Husband!” e i Saja Boys piazzano “Soda Pop” al n.5.

Olivia Dean, il nuovo pop britannico

La doppia vetta consolida Olivia Dean come nuova forza trasversale del pop UK: forte nella vendita fisica (storytelling e packaging contano), solida in streaming e capace di generare più hit simultanee.

Dopo l’exploit, l’asticella si sposta su tenuta e respiro internazionale: il piazzamento nella Hot 100 suggerisce che Man I Need ha ancora margini di crescita fuori dai confini britannici. In patria, intanto, la “settimana perfetta” è già entrata negli annali.