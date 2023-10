Isabel LaRosa è una cantautrice nata nel 2004 ad Annapolis, Maryland. Ha firmato per la RCA Records nel 2021 e ha pubblicato il suo EP di debutto, I’m Watching You. È diventata famosa dopo aver pubblicato il suo singolo del 2022 “I’m Yours”, diventato virale su TikTok. Il pezzo è stato certificato disco d’oro. Older è il suo nuovo singolo, il primo pubblicato nel 2023. A seguire testo, traduzione e significato della canzone (trend su TiKTok con la versione “sped up”.

Older, Significato, Ascolta la canzone

Il brano racconta il bisogno della giovane Isabel, appena 18enne, che sogna l’amore e di essere l’amante di un uomo più grande di lei. I ragazzi della sua età vanno bene così ma non reggono il confronto con chi è più vecchio, più freddo che possa togliere il peso dalle tue spalle.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Older, a seguire lo streaming del brano.

Isabel LaRosa, Older, Testo della canzone

Think I need someone older

Just a little bit colder

Take the weight off your shoulders

Think I need someone older

Baby, am I your little secret?

Eighteen, I’m old enough to keep it

Yeah, guys my age just aren’t the same

I’m young and that’s okay

Think I need someone older

Just a little bit colder

Take the weight off your shoulders

Think I need someone older

Darlin’, hold me while you wipe my tears

Fallin’, you say I’m wise beyond my years

Yeah, guys my age just aren’t the same

I’m young and that’s okay

Think I need someone older

Just a little bit colder

Take the weight off your shoulders

Think I need someone older

I know I’m younger as your lover

But I’ve always wanted a man

For the summer, age is a number

My dear, I know you’ll understand

Think I need someone older

Think I need someone older

Just a little bit colder

Take the weight off your shoulders

Think I need someone older

Isabel LaRosa, Older, Traduzione della canzone

Penso di aver bisogno di qualcuno più grande

Solo un po’ più freddo

Che toglie il peso dalle spalle

Penso di aver bisogno di qualcuno più grande

Tesoro, sono io il tuo piccolo segreto?

Diciotto anni, sono abbastanza grande per tenermelo

Sì, i ragazzi della mia età non sono proprio la stessa cosa

Sono giovane e va bene così

Penso di aver bisogno di qualcuno più grande

Solo un po’ più freddo

Che toglie il peso dalle spalle

Penso di aver bisogno di qualcuno più grande

Tesoro, stringimi mentre mi asciughi le lacrime

Cadendo, dici che sono saggio oltre la mia età

Sì, i ragazzi della mia età non sono proprio gli stessi

Sono giovane e va bene così

Penso di aver bisogno di qualcuno più grande

Solo un po’ più freddo

Che toglie il peso dalle spalle

Penso di aver bisogno di qualcuno più grande

So di essere più giovane come tua amante

Ma ho sempre desiderato un uomo

Per l’estate, l’età è un numero

Mio caro, so che capirai

Penso di aver bisogno di qualcuno più grande

Penso di aver bisogno di qualcuno più grande

Solo un po’ più freddo

Che toglie il peso dalle spalle

Penso di aver bisogno di qualcuno più grande