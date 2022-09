[email protected]@ è il nuovo brano rilasciato da Thasup che anticipa l’uscita del nuovo disco [email protected]++ere [email protected] (carattere speciale) disponibile da venerdì 30 settembre 2022. Nei giorni scorsi l’artista ha iniziato a svelare le collaborazioni presenti nell’album. Coez, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Lazza, Sfera Ebbasta, Rondodasosa sono i nomi già annunciati, nell’attesa di scoprire gli altri. Qui sotto potete ascoltare il nuovo singolo, leggere il testo e vedere il visual video.

Thasup, [email protected]@, Ascolta la canzone e guarda il visual video

Cliccando qui potete ascoltare il nuovo singolo di Thasup, [email protected]@ e vedere il visual video del brano.

[email protected]@, scritta e prodotta da thasup, racconta di un musicista jazz che scopre la musica elettronica, ma la maneggia come se ci fosse nato dentro.

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Okay

Io-o-o-o-o-okay

Ho-o-o-o, ho lei

Se ho-o-o-o-o dei pensieri per i fake

Io ho so-o-lo lei, ho so-o-lo lei

Se ho qualche dubbio e

Poi mi chiudo come non lo fosse, ma

È tutto

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p-pa

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p-pa

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p (Pa-ah)

È tutto

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p-pa

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p-pa

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p (Pa-ah-yeah)

E chiedi troppo anche sincero, yeah

Mi davi morto coi tuoi fra’, yeah-eah

Non mi fotte del sentiero, ah-yeah

Che hai preso tu di già

E non ho tempo di fare il toy boy

Come vuoi tu-uh

Ma non sono voi

Mai lo sarò, mai babe, per due coins

Quelli non faranno per me mai, no

Non vendo, oh-oh, tempo

Non l’avrò indietro, mai ce l’avrò, bro’

(Okay)

Io-o-o-o-o-okay

Ho-o-o-o, ho lei

Se ho-o-o-o-o dei pensieri per i fake

Io ho so-o-lo lei, ho so-o-lo lei

Se ho qualche dubbio e

Poi mi chiudo come non lo fosse, ma

È tutto

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p-pa

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p-pa

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p (Pa-ah)

È tutto

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p-pa

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p-pa

Okkappa-pa-p-pa-p-pa-p (Pa-ah-yeah)

Ecco la tracklist del nuovo disco di Thasup, in uscita venerdì 30 settembre 2022:

01.. mar+e

02.. [email protected]@

03.. !ly feat. Coez

04.. l%p feat. ????

05.. _bilico_

06.. r¬ t¬ nda feat. ????

07.. [email protected] feat. ????

08.. come t! vorre!

09.. rock & rolla feat. Rkomi

10.. molecole (interlude)

11.. [email protected]@ feat. Tananai

12.. r!va feat. Pinguini Tattici Nucleari

13.. mi @mi o è [email protected]

14.. s!r! feat. Lazza, Sfera Ebbasta

15.. [email protected] nel bed

16.. cas!no nella m!a testa feat. ????

17.. w¬ ah

18.. c!ao feat. Rondodasosa

19.. + bla se c’è bling

20.. m%n