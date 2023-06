The Offspring stanno presentando i loro ultimi successi e i loro classici più noti del repertorio con il loro “Let The Bad Times Roll Tour“. Stasera, 3 giugno 2023, la band si esibirà a Igea Marina durante lo Slam Dunk Festival.

Let the Bad Times Roll è il decimo album in studio del gruppo rock americano The Offspring, pubblicato il 16 aprile 2021. Prodotto da Bob Rock, è la prima uscita della band su Concord Records e il loro primo album in studio in nove anni da Days Go By (2012). Let the Bad Times Roll segna anche il primo album della band senza il bassista e membro co-fondatore Greg K., che è stato licenziato dagli Offspring nel 2018 a causa di controversie commerciali. Anche se il nuovo bassista Todd Morse si era già unito alla band ed era apparso nel video della title track dell’album, l’accompagnamento al basso è stato fornito dal chitarrista e cantante Dexter Holland. È il secondo e ultimo album con il batterista Pete Parada, uscito dalla band nel luglio 2021 per essersi rifiutato di farsi vaccinare contro il COVID 19.

Il programma dello Slam Dunk Festival vede una serie di esibizioni live a partire dalle 16.55. Ve li riportiamo a seguire:

16.55-17.20 Noisy Silence

17.50-18,20 Peaks

18,55-19,25 Trash Boat

20,20-20.50 Codefendants

21,45-22,25 Enter Shikari

15.40-16.05 Variance

16.25-16.55 Beauty School

17.20-17-50 Trophy Eyes

18.20-18.50 Boston Manor

19.30-20.15 Billy Talent

20.55-21-40 Simple Plan

22,30-00.00 Offspring

Qui sotto, a seguire, tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti

The Offspring, La scaletta del concerto a Igea Marina

Come Out and Play

All I Want

Want You Bad

Staring at the Sun

Hit That

Hammerhead

Genocide

Bad Habit

Iron Man / The Trooper / Sweet Child o’ Mine / In the Hall of the Mountain King

Blitzkrieg Bop (Ramones cover)

Gotta Get Away

(Can’t Get My) Head Around You

Why Don’t You Get a Job?

Pretty Fly (for a White Guy)

The Kids Aren’t Alright

You’re Gonna Go Far, Kid

Self Esteem

Biglietti per lo Slam Dunk Festival di sabato 3 giugno 2023 a Igea Marina

Non sono più disponibili biglietti per lo Slam Dunk Day. Ogni posto è sold out.

I prezzi partivano da 63.25 per il Posto Unico/Intero fino a 165,23 che include tutti questi servizi aggiuntivi.

Accesso riservato

1 Drink

1 Pass Laminato

1 Poster

Parcheggio

Bar riservato

Toilette riservata