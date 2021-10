My Head Is An Animal è l’album degli Of Monsters and Men, nel quale è contenuta la hit Little Talks, pubblicata nel 2011.

Il primo singolo estratto dell’album d’esordio della band islandese fu certificato doppio Disco di Platino in Italia, raggiungendo il settimo posto nella classifica dei singoli, ed entrò in classifica in molti paesi nel mondo, anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ottenendo certificazioni complessivamente in 11 paesi. Little Talks è diventata anche la prima canzone di una band islandese ad aver superato un miliardo di stream su Spotify.

A distanza di dieci anni dalla pubblicazione di My Head Is An Animal, dal 29 ottobre 2021, è disponibile My Head Is An Animal (10th Anniversary Edition), una nuova versione dell’album contenente due canzoni mai incise fino ad ora, Phantom, il singolo di lancio che, in passato, fu eseguito dalla band solamente nel 2010 ad un concorso musicale, e Sugar In A Bowl, anche questa canzone, scritta e composta oltre dieci anni fa e mai registrata prima d’ora.

In My Head Is An Animal, oltre a Little Talks, è contenuto anche un altro brano che risiede tra quelli di maggior successo pubblicati dagli Of Monsters and Men nella loro carriera. Stiamo parlando di Dirty Paws, colonna sonora del film I sogni segreti di Walter Mitty e della serie Sweet Tooth, che ottenne certificazioni sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.

In totale, My Head Is An Animal ha raggiunto quasi 5 miliardi di stream sulle varie piattaforme.

Of Monsters and Men – My Head Is An Animal (10th Anniversary Edition): tracklist

1. Dirty Paws

2. King and Lionheart

3. Numb Bears

4. Sloom

5. Little Talks

6. From Finner

7. Six Weeks

8. Love Love Love

9. Your Bones

10. Lakehouse

11. Yellow Light

12. Sinking Man

13. Phantom

14. Sugar In A Bowl