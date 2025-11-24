Oasis, ultima notte del Live 25: abbraccio sul palco e un “ci rivedremo” che fa sperare

Gli Oasis hanno chiuso con un ultimo trionfale show a San Paolo, in Brasile il reunion tour Live 25 con un set di soli classici e un finale che sembra tutto fuorché un addio.

Gli Oasis hanno ufficialmente chiuso a San Paolo il loro Live 25, 41 concerti in 145 giorni che hanno riportato sul palco Liam, Noel e la band al gran compoleto per la prima volta dopo tantissimi anni.

L’ultima tappa brasiliana – la seconda notte consecutiva – è stata la fotografia perfetta del tour: scaletta immutata, pubblico in delirio e una precisione quasi rituale nel riproporre i classici che hanno segnato un’epoca. Dal debutto con Hello alla sequenza Acquiesce, Morning Glory, Some Might Say, fino ai momenti più emotivi con Live Forever e Slide Away, il Live 25 si è confermato un formidabile “best of” dal vivo.

Oasis, l’abbraccio che ha fatto il giro del mondo

Ma è stato il finale a regalare la scena più attesa dell’intero tour: Liam che consegna a Noel tamburello e maracas, i due che si abbracciano sotto l’ovazione del pubblico. Una manciata di secondi che vale un film e che ovviamente sono subito diventati virali. Poi la frase: “We’ll see you again sometime”. Non una promessa, non un annuncio ufficiale ma abbastanza per tenere viva la sensazione che il Live 25 non sia un vero epilogo.

Anche perché da mesi sono attivissime le speculazioni di una ripresa di un tour che è stato, più di ogni altra cosa, un immenso successo e che i fan vorrebbero fosse replicato fin dalla prossima estate. Per alcuni giorni si sono diffuse anche numerose illazioni di una possibile data a Milano, a San Siro: ma al momento non c’è ancora nulla di ufficiale né tantomeno di confermato.

E ora?

Le speculazioni sul 2026 continuano: si parla del festival di Knebworth, dell’Etihad Stadium, anche in considerazione dell’anniversario storico di show di alcuni anni fa, mai dimenticati. Non c’è nessun piano per nuova musica – come ha ribadito il manager della band – ma Liam continua a lasciar cadere indizi, mezze frasi “cose che voi ancora non sapete ma saprete presto” – come ha detto in Brasile – che alimentano l’attesa.

Se il Live 25 doveva essere un saluto, i fatti dicono altro: l’ultima notte di San Paolo ha chiuso un capitolo, non la storia. Gli Oasis sono tornati. E nessuno, neppure loro, sembra avere voglia di fermarsi davvero.

I numeri di un tour trionfale

Intanto la band chiude il segmento del tour con numeri straordinari che sono ovviamente rimbalzati anche sui dati di streaming degli Oasis, mai così alti. In attesa dei dati ufficiali si calcola che la tournee della reunion abbia chiuso con non meno di un milione e mezzo di biglietti venduti, il tour di maggiore successo dell’anno al momento con una media di incassi inferiore solo ai live di Taylor Swift e Copldplay.