Oasis, nuova pausa dopo il tour 2025: i Gallagher fermano la reunion per “un periodo di riflessione”

Dopo l’enorme successo del tour della reunion, gli Oasis annunciano un nuovo stop: Liam e Noel smentiscono altre date e parlano di una pausa per valutare il futuro del progetto.

Proprio quando si stavano facendo i conti sul loro possibile arrivo in Italia, e si fantasticava di date a San Siro, gli Oasis chiudono il loro trionfale tour del ritorno con una clamorosa doccia fredda: “Ci prendiamo una pausa per un periodo di riflessione” è la sintesi del messaggio con il quale i fratelli Liam e Noel Gallagher hanno chiuso a qualsiasi ipotesi di una nuova tournée per il 2026.

Oasis, un altro stop

All’indomani dell’ultimo concerto del tour Oasis Live ’25, andato in scena in Brasile, a San Paolo, e chiuso da un abbraccio simbolico tra Liam e Noel Gallagher, la band ha comunicato sui social la decisione di fermarsi per “un periodo di riflessione”. Un messaggio sintetico e misurato, arrivato proprio mentre i fan speravano in una prosecuzione del progetto nel 2026. Il gruppo sottolinea di voler prendersi tempo per valutare il futuro, senza fissare nuove date e senza alimentare ulteriori aspettative.

Le reazioni dei Gallagher e dei fan

Liam Gallagher ha affidato a Instagram un ringraziamento condiviso e diretto al pubblico, enfatizzando il ruolo determinante dei fan nella riuscita della tournée.

Il post ufficiale, accompagnato da alcune immagini del tour mondiale, richiama una celebre definizione ripresa dalla stampa britannica sulla potenza della band… “che si è riscoperta – scrivono i critici – forza pop-culturale più devastante della recente storia britannica”, celebrando l’impatto emotivo della reunion tra stadi, cori, e momenti simbolici.

Le reazioni online confermano un affetto immutato, tra l’invito a riprendere il progetto e la consapevolezza che ogni decisione futura dipenderà dal rapporto tra i due fratelli.

Pop-up store per celebrare la fine del tour

Parallelamente all’annuncio della pausa, il gruppo ha comunicato l’apertura di due pop-up store tematici: uno a Londra, in Regent Street, operativo dal 4 dicembre, e uno a Dublino, allo Stephen’s Green Shopping Centre, dal 5 dicembre. Gli spazi offriranno merchandising ufficiale e, nel caso della sede londinese, anche una piccola mostra dedicata alla storia della band. Una scelta che conferma la volontà di capitalizzare il successo della reunion, pur senza sbilanciarsi sul futuro. Saranno messe in vendita edizioni natalizie di album e tutta una serie di gadget ispirati al tour: magliette, braccialetti, occhiali. Si calcola che gli Oasis che hanno preteso il controllo esclusivo anche di tutto il merchandising ufficiale griffato con il logo della band, abbiano guadagnato una fortuna formidabile con l’oggettistica del tour.

Secondo gli analisti i fratelli Gallagher che hanno chiuso un accordo solo per il merchandising da 20 milioni di euro, avevano una quota di 5 milioni di sterline a testa garantita prima ancora che il tour iniziasse. Stando a una indagine economica della Northeastern University di Londra il tour avrebbe generato un movimento di oltre un miliardo di sterline voli, alberghi, cene e indotto legato al tour ma che non sarebbe finito nelle tasche della band. È stato in definitiva il tour più ricco di sempre se si eccettua quello di Taylor Swift.

Un futuro ancora incerto

Tuttavia le perplessità sul futuro della band restano. Alcune voci, non confermate, sostengono che in realtà la band stia lavorando in gran silenzio a un nuovo album: e che l’hype generato da questo annuncio servirebbe solo a rendere ancora più clamoroso il loro ritorno sulla scena, a distanza di diciotto anni da Dig Out Your Soul, il loro settimo e ultimo album di inediti.

Tuttavia già nelle settimane precedenti Liam aveva espresso dubbi sulla possibilità di proseguire nel 2026, lasciando intendere che nuovi impegni live non fossero assolutamete scontati. La pausa di oggi sembra confermare quella prudenza: nessuna chiusura definitiva, nessun progetto annunciato. I fan, pazientemente, aspettano…