Nunneover, Liberato: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘Nunneover’, una delle tracce contenuto nel nuovo album di Liberato, dal titolo ‘Liberato II’. Il brano, in pochi giorni, è balzato in tendenza su Youtube nella sezione musica.

Le varie declinazioni dell’amore in un brano che non lascia nulla d’incompiuto, che coinvolge senza strafare.

Ecco il testo della canzone ‘Nunnover’

Nunn’ è over ca n’omm nunn’ cagne

pe’ mezz’ e ‘na femmena

Nunn è over ca quann te veco

po’ e ‘mmane me tremmn’

Nunn è over ca quann nunn’

fumm’ addivent’ ‘cchiù sprucido

Jamme piccerè sussete

Nunn’ è over ca n’omm nunn’ chiagne

pe’ mezz’ e ‘na femmena (I know)

Nunn’ è over ca l’uommene sgarran’

e aropp’ se ‘mparano (I know)

Nunn’ è over ca cu’ ‘sti pensier’

so’ sempre drammatic’

Jamme piccerè spuogliete

Mo’ vien’ ‘cca, mò mò

Woo, viеn’ ‘cca, mò mò

Sient, je me nе vac’ ‘a vient’

Nunn’ stong maje cuntent’

Je pe me piglià a question’

che femmene belle

Tengo nu’ talent’

‘Na man ‘pa cuscienz’

‘Nunn ce vo n’arch ‘e scienz’

Mò ‘ca facimm’ question’

Si pure ‘a furtun’

nunn’ me ‘rà ‘cchiù aurienz’

Nunn’ è over ca va a primmaver

e so chiù malinconic (I know)

Nunn’ è over ca si’ parl’

e men’ nunn’ so ‘cchiù romantic (I know)

Nunn’ è over ca si’ fumm’ e men

po aropp m’appiccic

Jamme piccerè spicct’

Woo, vien’ ‘cca, mò mò

Ah, ah

Je nunn’ teng e scheletr ‘ind all’armadio

Teng ‘o cimiter ‘re Funtanell

Luce dint’ all’uocchie e ‘nu Caravagg’

Si tu a malafemmena, ma ‘cchiù bell

Scuro e mezzanott’

‘Bbasc Fuorigrott’

Parl a ‘copp a man

“Stong a capa sott”

Scuro e mezzanott’

Bev, chiagne e fott’

Aggio fatt’ o bott’.

Nunn’ è over ca n’omm nunn’ cagne

pe’ mezz’ e ‘na femmena

Nunn è over ca quann te veco

po’ e ‘mmane me tremmn’

Nunn’ è over ca si’ fumm’

e men po aropp m’appiccic

Jamme piccerè spicct’.