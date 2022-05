Nun ce penzà, Liberato: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Nun ce penzà’, il titolo di un nuovo singolo di Liberato. Il brano, contenuto nel disco ‘Liberato II’, è balzato, in pochi giorni, in tendenza nella sezione musica di Youtube.

Quando l’amore tormentato viene raccontato unendo la melodia alla dance elettronica più raffinata, il risultato è davvero esplosivo.

Clicca sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale con l’audio della canzone.

Ecco il testo di ‘Nun ce penzà’:

Nun ce penzà

Nun è colpa nost

Ch’è fernut ca

Tu vuol a rispost

Nun t’a pozz dà

Nun putimm fa ammor forever

Appiccian together

Ma tu

Nun ce penzà

Ij so capa tost

Nun t n ‘ncaricà

Nun o’ facc appost

T vott a scurdà

Baby please, I can’t wait anymore

Abballan co’ mar rint o’ cor

Nun ce penzà

Nun ce penzà

No, nun ce penzà

Nun ce penzà

Chell c’amma passat

Nun o sap nisciun

E iastemm c’amm

ittat cuntancell a furtun

E vas rind a Whatsapp quann tu staj luntan

Co cor chin e scipp

Nun c’a facc chiù

Baby, ma tu chi si?

Si na nziriat, va buon accussì

Baby, what do you see?

Duij sciem ch’ parln e malincunia

Ma tu

Nun ce penzà

Nun è colpa nost

Ch’è fernut ca

Tu vuò na rispost

Nun t’a pozz dà

Nun putimm fa ammor forever

Appiccian together

Ma tu

Nun ce penzà

Ij so capa tost

Nun t n ‘ncaricà

Nun o facc appost

T vott a scurdà

Baby please, I can’t wait anymore

Abballan co mar rint o’ cor

Chell c’amma passat

Nun è colp e nisciun

A maronn t’accumpagn

A me c penz sta lun

Ch’è man rind a sacc

I don’t know what to do

Co cor chin e scipp

Nun c’a facc cchiù

Nun ce penzà

Na manera nun c sta

Nun m cercà

Lass sta nun m chiammà

Nun m parlà

Vir tu chell ch’e ia fa

Nun c scuccià

Nun c sta chiù nient a fa

Baby, ma tu chi si?

Na dij e azzeccat ma va buon accussì

Baby, what do you see?

Duij sciem ch’ parln e malincunia

Ma tu

Nun ce penzà

Nun è colpa nost

Ch’è fernut ca

Tu vuò na rispost

Nun t’a pozz dà

Nun putimm fa chest forever

Appicciamm together

Ma tu

Nun ce penzà

Ij so capa tost

Nun t n ‘ncaricà

Nun o facc appost

T vott a scurdà

Baby please, I can’t wait anymore

Abballan co mar rint o cor

Nun ce penzà

L’ammor e na stronz ch ven e ch va

Ij so vagabond, nun m fir’e sta

Nun putimm’ fa chest’ forever

And ever and ever and ever

Again

Woo!

Nun ce penzà

Nun ce penzà

Nun ce penzà

Nun ce penzà

Oh, nun ce penzà

Nun ce penzà

Nun ce penzà

Nun ce penzà.