Now and Then, il documentario sulla nuova canzone dei Beatles in streaming: dove vederlo in diretta

Uscirà giovedì 2 novembre 2023 alle 15 il nuovo singolo dei Beatles, “Now and then”, brano inedito della band che verrà raccontato grazie al documentario in onda oggi, 1 novembre, disponibile dalle 19.30. La realizzazione della canzone si è svolta nell’arco di cinquant’anni ed è il prodotto di conversazioni e collaborazioni tra i quattro Beatles che continuano fino ad oggi.

La lunga demo di John Lennon fu elaborata per la prima volta nel febbraio 1995 da Paul, George e Ringo come parte del progetto The Beatles Anthology, ma rimase incompiuta, in parte a causa delle impossibili sfide tecnologiche implicate nel lavorare con la voce che John aveva registrato su nastro in gli anni ’70. Sembrava non fosse immaginabile riuscire a ricreare il pezzo ma un sistema software sviluppato da Peter Jackson e dal suo team, utilizzato durante la produzione della serie di documentari, ha finalmente permesso di separare la voce di John Lennon dalla parte del pianoforte.

Il cortometraggio, in onda stasera, racconta la storia della registrazione originale riportata in vita con il contributo di tutti e quattro i Beatles, segnando il completamento dell’ultima registrazione che John, Paul, George e Ringo faranno insieme.

Il film documentario “Now And Then – The Last Beatles Song“, scritto e diretto da Oliver Murray, debutterà il 1° novembre. La première globale online del film sarà ospitata sul canale YouTube dei Beatles alle 19:30 GMT / 15:30 EDT / 12:30 PDT. Questo commovente cortometraggio racconta la storia dietro l’ultima canzone dei Beatles, con filmati esclusivi e commenti di Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.

Now And Then – The Last Beatles Song, Dove vederlo in streaming

Come anticipato, sarà possibile vedere la diretta sul canale YouTube dei Beatles dalle 19.30 (clicca qui). Successivamente, invece, alle 20.30. sarà trasmesso a reti unificate su RTL102.5, Radiofreccia e Radio Zeta.

Un documentario “dietro le quinte” a distanza di poche ore dall’ultimo inedito dei Beatles, inimmaginabile fino a qualche anno fa.