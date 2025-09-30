Nova Twins, cancellato il concerto di Milano: Amy Love sta male

Cambio di programma per i fan milanesi delle Nova Twins. A seguito dell’annullamento della tappa di Zurigo e del peggioramento delle condizioni di salute di Amy Love, cantante e chitarrista del duo londinese, il concerto previsto per oggi – martedì 30 settembre 2025 alla Santeria Toscana 31 – è stato cancellato.

Nova Twins, annullata data di Milano

La comunicazione è arrivata tramite i canali social ufficiali della band e dei promoter: i medici hanno imposto ad Amy un periodo di riposo assoluto, necessario per consentirle un recupero rapido e senza strascichi. Una decisione sofferta, ma inevitabile, che interrompe il tour europeo a ridosso dell’appuntamento milanese.

Gli organizzatori hanno fatto sapere che i rimborsi saranno disponibili a breve e fino al 31 ottobre incluso. Gli acquirenti potranno farne richiesta attraverso la piattaforma delle prevendite ufficiali da cui avevano acquistato il loro biglietto.

Parallelamente, la band ha lasciato intendere che si stanno valutando opzioni di riprogrammazione: ma al momento recuperare la data di Milano nel tour in corso non è possibile, dunque non c’è ancora una nuova data. Le Nova Twins sono attese in Francia e in Spagna prima del trasferimento in Regno Unito dove il tour europeo si dovrebbe concludere senza ulteriori estensioni il 12 ottobre. Quella di Milano era la loro unica data italiana del tour…

Le parole delle Nova Twins e il messaggio ai fan

Nel messaggio rivolto al pubblico italiano, le Nova Twins hanno espresso rammarico e vicinanza a chi aveva programmato la serata: “Milano, ci dispiace molto dover annunciare che il concerto di domani non potrà svolgersi. Amy è stata poco bene nel corso degli ultimi due spettacoli, ma oggi i suoi sintomi sono peggiorati notevolmente e non è in grado di esibirsi. È stata visitata da un medico, che le ha fortemente consigliato il riposo per guarire prima possibile. Siamo tristissime per l’accaduto, ma la salute viene prima di tutto. Stiamo già provando a verificare eventuali opzioni di riprogrammazione e vi aggiorneremo quanto prima. I rimborsi saranno disponibili presso il punto di acquisto a breve. Ci scusiamo per l’inconveniente e promettiamo di rimediare appena possibile. ❤️”.

Un passaggio che chiarisce lo spirito con cui è arrivata la cancellazione: priorità alla salute, con l’impegno a tornare sul palco davanti al pubblico milanese.