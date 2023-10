Spopola su TikTok, in questi giorni, il brano “Notte senza luna” di Gigi Finizio. Il brano, proprio nelle ultime ore, è stato appositamente rilasciato in una nuova versione “Speed”, mixata da da Joey Steel. Originariamente uscito nel 1995, la canzone sta tornando in voga recentemente grazie alla viralità dei video che hanno scelto il pezzo come colonna sonora in sottofondo.

Gigi Finizio, Notte senza luna, Ascolta la canzone e significato

Cliccando qui potete ascoltare il brano nella speed version con il remix di Joye Steel. A seguire, invece, in streaming, la versione originale:

Al centro del brano la luna, protagonista di numerose vite ed esistenze, che sa essere quella che accarezza le anime delle persone e anche disperata, in inverno, incognita che non fa paura.

Gigi Finizio, Notte senza luna, Testo della canzone

Notte, solitaria notte

Mi confondi con le stelle

Notte di chi come me non sta mai fermo

Notte senza luna

Nera notte mi accarezza

Non ho paura a camminarci dentro

Notte mi accompagni ancora

Dedicata ai sogni

Disperato è un canto lontano

Disperata in inverno è la notte

Che ci sorprende in alto

Sfuma nelle mani questo sentimento

Ha gli occhi neri di carbone

Che mirano bene al cuore

E non ti lasciano mai

Disperato è un canto lontano

Disperata in inverno è la notte

Che ci sorprende in alto

Sfuma nelle mani questo sentimento

Ha gli occhi neri di carbone

Che mirano bene al cuore

E non ti lasciano mai

Con le nuvole la notte

Fiori di farina bianca

E se una stella a volte cade

è come intonaco al cielo

Sotto, un po più giù ci siamo noi

Tra l’andare e il divenire

Che ha paura di morire

Gente quasi libera

Disperato è un canto lontano

Disperata in inverno è la notte

Che ci sorprende in alto

Sfuma nelle mani questo sentimento

Ha gli occhi neri di carbone

Che mirano bene al cuore

E non ti lasciano mai

Disperato è un canto lontano

Disperata in inverno è la notte

Che ci sorprende in alto

Sfuma nelle mani questo sentimento

Ha gli occhi neri di carbone

Che mirano bene al cuore

E non ti lasciano mai

Disperato è un canto lontano

Disperata in inverno è la notte

Che ci sorprende in alto

Sfuma nelle mani questo sentimento

Ha gli occhi neri di carbone

Che mirano bene al cuore

E non ti lasciano mai

Disperato è un canto lontano

Disperata in inverno è la notte

Che ci sorprende in alto

Sfuma nelle mani questo sentimento

Ha gli occhi neri di carbone

Che mirano bene al cuore

E non ti lasciano mai