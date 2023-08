In 60 mila per le prove generali andate in scena ieri, mentre per questa sera a Melpignano, in provincia di Lecce, sono previste 250 mila persone per la Notte della Taranta 2023 (dati forniti dal Comitato per l’ordine della sicurezza pubblica).

Notte della Taranta 2023: le prove generali

Lo spettacolo è cominciato ieri intorno alle 20:00 ed è terminato alle 23:30 consentendo alla Fondazione di provare la macchina organizzativa in vista del grande flusso di pubblico previsto per questa sera (si parte alle ore 22). Si stima l’arrivo di 250 mila persone e anche per questo, come ha evidenziato la sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato, è stata apportata una piccola modifica al piano traffico che consentirà l’accesso separato tra bus e automobili. Il Concertone di Melpignano è completamente gratuito così come l’acqua che sarà fornita dalle fontanine allestite da Acquedotto Pugliese. In arrivo anche numerosi camperisti e bus provenienti da ogni parte d’Italia. Secondo la mappatura della vendita dei biglietti premium arrivi sono previsti da Parigi, Budapest, Atene, Berlino, Londra.

Notte della Taranta 2023: la scaletta

Il Concertone si aprirà questa sera con l’omaggio del maestro concertatore di questa 26 edizione, Fiorella Mannoia, a Gigi Chiriatti, il direttore artistico del Festival Itinerante scomparso di recente. A lui sarà infatti dedicata “Un giorno di venerdì”. Ospiti Tananai, Arisa e Brunori Sas.

Sul palco vedremo anche il percussionista Carlo Di Francesco (marito di Fiorella Mannoia) che, insieme a Clemente Ferrarri e all’Orchestra Popolare, ha curato gli arrangiamenti. Con i tamburellisti Carlo De Pascali, Roberto Chiga, Gioele Nuzzo, Alessandro Chiga, proporranno una ronda sonora di forte impatto. Coreografie affidate a Francesca Romana Di Maio.

Ecco i brani che saranno eseguiti, rigorosamente in ordine di scaletta: Un giorno di venerdì, Pizzica di San Vito, Ec Ec, Tango, Ri lo la la, L’acqua de la funtana, Taranta di Lizzano, T’aggiu amatu, Bocca di Rosa, Lule Lule, Pizzica di San Marzano, Pizzica di Aradeo, Madonna de lu mare, Santu Paulu, Beddra ci dromi, Fimmine fimmine, Aremu, Stornelli, Ferma Zitella, Lu Zinzale, Pizzica di Stifani, La Cardilleddha, Lu ruciu de lu mare, Pizzica di Ostuni, Aria Caddhipulina, Calinitta.

LA SCALETTA INTEGRALE

BRANO INTERPRETE COREOGRAFIA NOTE UN GIORNO DI VENERDI FIORELLA MANNOIA PIZZICA DI SAN VITO Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga SI EC EC SALVATORE GALEANDA “L’Arbëreshë fa parte del mio essere della mia vita, le mie radici, la mia terra, quella autentica.” TANGO RI RO LA LA TANANAI Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara TANANAI L’ACQUA DE LA FUNTANA CONSUELO ALFIERI SI “Interpreto questo brano perchè la fontana è la vita ed ache se amara può essere allegra.” TARANTA DE LIZZANO Amato, Galeanda, Paglialunga LULE LULE BRUNORI SAS SI PIZZICA DI SAN MARZANO STEFANIO MORCIANO “Interpreto questo brano perchè c’è il senso vero delle tarantate. Non è il ragno che ti ha morso ma il malessere sociale che stai vivendo.” TAGGIU AMATU BOCCA DI ROSA FIORELLA MANNOIA Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara FIORELLA MANNOIA SI AREMU BRUNORI SAS SI PIZZICA DI ARADEO TANANI SANTU PAULU GIANCARLO PAGLIALUNGA SI “Interpreto la storica invocazione a San Paolo di Salvatora Marzo in una versione molto intima ed introspettiva.” BEDDHRA CI DORMI ALESSANDRA CAIULO “E’ un brano di resistenza dell’amore, la liberazione di tutto quello che se ne sta nel fondo.” FERMA ZITELLA ARISA SI STORNELLI Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga PIZZICA DI STIFANI Amato, Galeanda, Paglialunga SI MADONNA DE LU MARE FIORELLA MANNOIA FIMMENE FIMMENE Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara FIORELLA MANNOIA SI LA CARDILLEDDHRA ENZA PAGLIARA “Angiolina è il nome più caro al mio cuore: è il nome di mia madre e a lei che rinnovo il mio amore.” LU ZINZALE Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga LU RUCIU DE LU MARE ARISA SI PIZZICA DI OSTUNI Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga ARIA CADDHIPULINA ANTONIO AMATO “E’ il brano che il pubblico aspetta per scatenarsi in un rito di condivisione e gioia.” CALINITTA BUONANOTTE FIORELLA MANNOIA- ARISA- TANANAI- BRUNORI SAS Alfieri, Caiulo, Morciano, Pagliara, Amato, Galeanda, Paglialunga

Notte della Taranta 2023 in tv

La manifestazione salentina sarà trasmessa il 2 settembre su Rai1, in seconda serata con la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara e la fotografia di Marco Lucarelli.

Il tema di questa 26esima edizione è L’identità, ispirato da Italo Calvino, lo scrittore del quale quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.